La Méditerranée plus froide que la Manche : ce phénomène s'installe et peut gâcher vos vacances d'été

La mer Méditerranée perd plusieurs degrés cette semaine. Ce refroidissement, bien que temporaire, risque de se répéter au cours de l'été.

Nombreux sont les vacanciers à avoir pris l'autoroute du Soleil en direction du Sud-Est pour les vacances d'été, avec en tête une météo au beau fixe, des températures estivales et des journées à la plage. Certains risquent cependant d'être déçus cette semaine. Si le soleil est bien présent sur le littoral du lundi 28 juillet au dimanche 3 août, la Méditerranée s'annonce fraîche et même froide. L'eau perd plusieurs degrés au point de rivaliser avec les températures de l'océan Atlantique ou de la Manche.

Après s'être (trop) réchauffée durant la canicule, la mer Méditerranée se refroidit sous l'effet de l'"upweilling", un phénomène engendré par les vents forts qui soufflent dans la région. Le mistral et la tramontane repoussent les eaux chaudes du bord de mer vers le large et permettent aux eaux profondes, et donc plus froides, de remonter sur les zones côtières, explique la Chaîne météo. La différence est telle entre le littoral et les eaux du large que la Méditerranée peut perdre jusqu'à 8 ou 10 °C en seulement une journée ou deux lorsque ce phénomène a lieu !

Jusqu'au début du mois d'août, ni les juilletistes ni les aoûtiens ne seront épargnés, l'eau de la Méditerranée doit perdre jusqu'à 5 degrés, de quoi atteindre des températures aussi fraîches que sur le littoral manchois. D'une eau comprise entre 22 et 25 °C la semaine dernière, la Méditerranée passe sous les barres des 20 degrés : les températures dans l'eau "ne dépassent plus 16 à 19 °C entre Sète et Toulon" en ce début de semaine, prévient la Chaîne météo. Ce refroidissement momentané se fait sentir sur l'ensemble du littoral, mais surtout entre l'Hérault et le Var. Les plages de l'Aude et du nord des Pyrénées-Orientales voient la température de l'eau baisser, mais seulement d'un ou deux degrés pour rester autour des 20-21 °C. Au sud de la côte Vermeille comme sur la côte d'Azur, la Méditerranée conserve ses 25 °C habituels.

La baisse de la température de l'eau rend inévitablement la baignade plus difficile par rapport aux 30 °C ressentis sur le sable. Elle permettra un vrai rafraîchissement aux vacanciers. Les baigneurs peuvent tout de même se rassurer, le phénomène de l'"upweilling" n'est que temporaire : il dure le temps que les eaux profondes se réchauffent sous l'effet du soleil et de la faible profondeur du littoral. Reste qu'il peut se répéter tout au long de l'été en cas de vents forts et durables.