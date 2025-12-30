Le procès Goldman : "toujours très discret sur l'histoire de son frère", Jean-Jacques Goldman est resté à l'écart du film

Réalisé par Cédric Kahn, "Le procès Goldman" est un huis clos judiciaire qui revient sur le procès du demi-frère de Jean-Jacques Goldman.

Cet article a été publié initialement le 27 juillet 2025. Nous le republions dans le cadre de notre Best-of de l'année dans la rubrique Cinéma.

Un huis clos judiciaire aussi haletant qu'explosif. C'est ce qui attend les spectateurs qui lanceront Le Procès Goldman sur Netflix. Ce long-métrage réalisé par Cédric Kahn (La prière, L'ennui) revient sur l'histoire vraie du procès de Pierre Goldman (incarné par Arieh Worthalter, césarisé en 2023 pour ce rôle), militant d'extrême-gauche, anti-raciste et demi-frère du chanteur Jean-Jacques Goldman (que l'on aperçoit dans le public du procès, incarné par Ulysse Dutilloy). En novembre 1975, il en est à son second procès, déjà condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquage à main armée ayant entraîné deux morts. Il reconnaît les vols mais nie avoir tué les deux pharmaciennes.

Si le film tente bel et bien de saisir le portrait du frère aîné du chanteur adoré du public, que les spectateurs ne s'y méprennent pas, là n'est pas le sujet du long-métrage de Cédric Kahn. C'est d'abord un film de procès sur ce "cette figure aussi romanesque et tragique" (le réalisateur à Sud Ouest). En parallèle, le long-métrage tente de capter la complexité d'un procès.

C'est pourquoi Cédric Kahn n'a pas sollicité Jean-Jacques Goldman pour réaliser Le procès Goldman. Comme il a pu l'expliquer au micro de Sud-Ouest, il n'a "pas eu de retour" de sa part. "Je ne le connais pas et je ne l'ai pas sollicité car il a toujours été très discret sur l'histoire de son frère. Et je respecte cela." Le chanteur n'a jamais fait savoir s'il avait vu ou non le film, et ce qu'il en avait pensé.

Le cinéaste ajoute toutefois que certains membres de la famille de Pierre Goldman "ont vu le film". "Et je crois que leur sentiment était plutôt positif". A l'inverse, la veuve de Pierre Goldman, Christiane Succab-Goldman, a critiqué certains éléments fictifs du scénario. Le Procès Goldman est à découvrir en VOD et en streaming sur Netflix depuis le 27 juillet 2025.