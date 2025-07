Alerte tsunami dans le Pacifique : la Polynésie française menacée, l'impact imminent

Un séisme historique de magnitude 8,8 a frappé le Pacifique, au large de la Russie, dans la nuit de mardi à mercredi. Un premier tsunami a déjà frappé le Japon, la Polynésie française, elle, se prépare au pire.

L'essentiel : Un puissant séisme de magnitude 8,8 est survenu ce mercredi 30 juillet, à 1h25 du matin (heure de Paris), au large de la région russe du Kamtchatka (nord-est de la Russie).

En Polynésie française, "des vagues pouvant atteindre 3m sont possibles le long de certaines côtes", prévient dans un communiqué le PTWC, basé à Honolulu (Hawaï). L'impact potentiel du tsunami est attendu entre 00h57 et 1h08 aux Marquises, soit sur les coups de 12h30 (heure de Paris).

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls annonce que la situation est suivie de "près" en Polynésie française, mais "il y a une inquiétude". Il "appelle au respect des consignes de sécurité : préparez-vous à évacuer, protégez les biens qui pourraient être touchés, restez informés via les canaux officiels", sur X.

Plusieurs pays dont le Japon, le Pérou, les Etats-Unis, la Chine et l'Equateur ont lancé des alertes tsunamis sur leurs côtes après le séisme. Au Japon, les employés de la centrale nucléaire de Fukushima, dévastée par un tsunami en 2011, ont été évacués.

Dans le nord de l'archipel russe des Kouriles, plusieurs tsunamis successifs ont déjà submergé les rues. Au Japon, les autorités préviennent d'ores et déjà que "des tsunamis frapperont à répétition". Un tsunami de 1,30 mètre vient d'être enregistré, annonce la télévision publique NHK.

En direct

10:29 - "Préparez-vous à évacuer (..) il y a une inquiétude", annonce le ministre des Outre-mer "À la suite d’un séisme, l’alerte tsunami est déclenchée pour les Marquises en Polynésie-francaise. Le ministre d’État appelle au respect des consignes de sécurité : préparez-vous à évacuer, protégez les biens qui pourraient être touchés, restez informés via les canaux officiels", indique le ministère des Outre-mer sur X. Le ministre Manuel Valls indique lui sur BFMTV que la situation est suivie de "prêt" en Polynésie par le gouvernement. "Il y a une inquiétude, d'autant que l'impact est prévu sur l'archipel des Marquises dans la nuit du 29 au 30 juillet, dans deux à trois heures". En cas d'urgence, "les sirènes retentiront" deux heures avant l'impact et des messages FR-Alert seront envoyés, apprend-on. 10:07 - Des dégâts dans la région de Sakhaline, en Russie Ce mercredi, la ville portuaire de Severo-Kurilsk, dans la région de Sakhaline, en Russie porte les stigmates du séisme de magnitude 8,8 sur l'échelle de Richter qui a frappé la zone. Il devient le plus puissant tremblement de terre dans la région depuis 1952. Sur cette image issue d'une vidéo diffusée par la branche du Kamtchatka du Service géophysique de l'Académie des sciences de Russie, on distingue les restes d'une cheminée d'habitation qui jonchent le sol après le passage du séisme. 09:59 - Les images des premières vagues à Hokkaido (Japon) The Telegraph montre l'arrivée de vagues sur l'île japonaise d'Hokkaido, après le puissant séisme qui s'est produit au large des cotes russes, cette nuit. Pour l'instant, ces vagues ne font qu'une trentaine de centimètres. 09:54 - Une vague de 5 mètres à Severo-Kourilsk en Russie Des vagues de 3m à 5m ont déferlé sur le Kamtchatka, près de l'épicentre en Russie, inondant partiellement le port et une usine de transformation de poisson dans la ville de Severo-Kourilsk indiquent les autorités régionales et le ministère russe des Situations d'urgence, cités par Reuters. "Le séisme était très fort, dans beaucoup d'appartements des meubles sont tombés, la vaisselle s'est cassée", a raconté par téléphone au journal officiel Rossiïskaïa Gazeta un habitant de Severo-Kourilsk, Oleg Stoutchinski. 09:06 - Premiers tsunamis à Hawaï, le trafic aérien suspendu "Les vagues du tsunami ont actuellement un impact sur Hawaï", écrit le service de gestion des urgences de l'île hawaïenne d'Oahu sur X. Josh Green, gouverneur d'Hawaï, "croise les doigts" pour qu'Hawaï ne souffre pas "gros tsunamis" alors que "des dizaines de vagues de 20-30cm et jusqu'à bien plus d'un mètre", ont été enregistrées notamment à Haleiwa. Il loue l'attitude "réfléchie et sûre" des habitants alors que la nuit est tombée sur Hawaï. Le trafic à l'aéroport de Maui, la deuxième plus grande ville de l'archipel, est suspendu, par précaution. Tous les ports commerciaux sont également fermés. 08:59 - Le communiqué du préfet de Wallis et Futuna Le préfet de Wallis et Futuna alerte ce mercredi matin (heure de Paris) sur le "risque de vague Tsunami". Les "dernières projections font état d'une surélévation max du niveau de la mer de 55 cm à Wallis et de 50 cm à Futuna ce jour, entre 20h et 21h". Si les sorties sont déconseillées, "il n'est pas nécessaire de se rendre sur les hauteurs", précise le communiqué, en raison de l'absence du risque de submersion importante du littoral. 08:54 - Le ministère de l'Intérieur assure que le "gouvernement est pleinement mobilisé" Sur X, le ministre auprès du ministre de l'Intérieur appelle les Polynésiens "à suivre les consignes des autorités" alors qu'un tsunami est prévu dans les cinq archipels des îles Marquises ce midi. "J’apporte tout mon soutien à nos compatriotes polynésiens. Le Gouvernement est pleinement mobilisé", écrit François-Noël Buffet. 08:42 - Les consignes de sécurité dictées par les autorités en Polynésie française Les cinq archipels des îles Marquises vont être touchés par le séisme dans quelques heures. "Pour l'ensemble de la nuit, les consignes de sécurité sont simples : il ne faut pas s'approcher des côtes, ne pas s'approcher des rivières et rester chez soi", rappelle Xavier Marotel, secrétaire général du Haut-commissariat, cité par La 1ère. Pour les navires, ils doivent se mettre en mer à plus de 1 000 m de fond ou en sécurité à terre", poursuit-il. 08:38 - La cellule de crise est "prête" en Polynésie française L'impact potentiel du tsunami est attendu entre 00h57 et 1h08 aux Marquises, pour une onde océanique prévue entre 1m10 et 2m20, soit sur les coups de 12h30 (heure de Paris). "Au Haut-commissariat, le poste de commandement de crise (PC de crise) est activé en coordination avec l’État, le Pays et les communes", précise La 1ère. "Les recommandations sont de suivre les consignes de sécrité, les maires ont activé leurs plans communaux de sauvegarde. La gendarmerie met en séucirté la population dès à présent, rappelle Xavier Marotel, secrétaire général du Haut-commissariat. Sur l'ensemble des Marquises, nous allons déclencher le plan FR-Alerte, avec un envoi de SMS à partir de 23h. Sur les trois îles où les hauteurs d'eau sont les plus importantes, nous allons déclencher les sirènes à 23h, pour que les gens se mettent en sécurité", précise-t-on. 08:29 - Plusieurs tsunamis ont déjà frappé le Japon Ce mercredi, dn tsunami d'une hauteur d'1,30 m a touché le Japon et le port de Kuji, dans la préfecture d'Iwate, mais ce n'est pas le seul. Des vagues ont également atteint la ville d'Hamanaka (60 cm), Tokachi et Hiroo (50cm), Hachinohe (50cm), Ishinomaki (50cm), Soma (50cm) et l'île d'Hachijojima (50cm), indique NHK. 08:25 - Plusieurs blessés sur la côte Pacifique russe À la suite du séisme de magnitude 8,8 sur l'échelle de Richter, survenu cette nuit en Russie, plusieurs personnes ont été blessées dans la péninsule du Kamtchatka, sur la côte Pacifique russe, les autorités demandent aux habitants de rester loin des côtes pour éviter que le bilan ne s'alourdisse au vu des conditions météorologiques extrêmement dangereuses. 08:22 - L'état d'urgence déclaré dans le nord des îles Kouriles (Russie) En Russie, les autorités ont déclaré l'état d'urgence mercredi dans le nord des îles Kouriles, où un tsunami a inondé la ville portuaire Severo-Kourilsk. "L'état d'urgence a été déclaré dans le district des Kouriles du Nord, où un séisme et un tsunami se sont produits aujourd'hui", indique dans un communiqué le gouvernement de la région de Sakhaline. Ce matin, des secouristes inspectaient un jardin d'enfants endommagé par le tremblement de terre, comme il est possible de le voir sur cette image du service de presse du ministère russe des Situations d'urgence. 08:18 - "L'archipel des marquises est concerné" Ce mercredi 30 juillet, au micro de BFMTV, le secrétaire général du Haut Commissariat de la République en Polynésie française, confirme que "l'archipel des Marquises est concerné" par l'alerte tsunami. Xavier Marotel précise que des vagues de "1m10 à 2m20" sont attendues, nécessitant de "mettre à l'abri les populations", notamment sur les îles de Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Huka. Ailleurs dans l'archipel, les vagues ne dépasseront pas 1m, ce qui ne nécessitera pas d'évacuer la population.

En savoir plus

Un séisme de magnitude 8,8 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi, à 126 kilomètres de la ville de Petropavlovsk-Kamtchatski, capitale de la région du Kamtchatka en Russie. Il fait déjà partie des six plus puissants jamais enregistrés sur la planète, selon les chiffres de l'Institut américain de géophysique (USGS).

Il s'est produit à une profondeur de 20,7 kilomètres. Ce mercredi, des inondations ont été constatées à Severo-Kourilsk, dans le nord de l'archipel russe des Kouriles. "Le tsunami a inondé des parties de la ville portuaire de Severo-Kourilsk (...) La population a été évacuée", écrit le ministère russe des Situations d'urgence. Les autorités de Russie ont déclaré l'état d'urgence mercredi dans le nord des îles Kouriles.

Japon, Equateur, Hawaï... Les alertes tsunami se multiplient

Un premier tsunami a déjà été observé dans le nord du Japon, avec une hauteur de 30 centimètres sur l'île de Hokkaido. Des tsunamis beaucoup plus importants sont redoutés le long des côtes nord et est du Japon, jusqu'au sud d'Osaka. Chili, Costa Rica, Australie, Colombie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Tonga, Taïwan... Des tsunamis hauts de 1 à 3 mètres au-dessus du niveau des marées sont possibles le long de certaines côtes de ces territoires.

Mais ce n'est pas tout, loin de là. Les Philippines redoutent un tsunami jusqu'à 1m. Les autorités ont appelé les habitants de la côte est à se déplacer vers l'intérieur des terres. Aux Etats-Unis, une série d'alerte a été émise le long de la côte ouest nord-américaine de l'Alaska jusqu'à toute la côte californienne. Des alertes au tsunami ont été diffusées sur les téléphones portables en Californie, selon des journalistes de l'AFP. La Chine a également émis une alerte pour son littoral est. "Le Centre de prévention des tsunamis du ministère des Ressources naturelles a déterminé que ce séisme a déclenché un tsunami, lequel devrait causer des dégâts dans certaines zones côtières de la Chine", a indiqué le Centre de prévention chinois dans un communiqué.

L'inquiétude est également immense chez les autorités équatoriennes. L'évacuation préventive du littoral des îles Galapagos a été déclenchée. "La suspension immédiate des activités maritimes, ainsi que l'évacuation préventive des plages, quais et zones basses" de l'archipel, (situé à 1 000 km du continent) a été annoncée dans un communiqué. De leur côté, le Mexique et le Pérou sont également en alerte. "Une alerte au tsunami est en vigueur pour les habitants d'Hawaï. Une vigilance tsunami est également en vigueur pour l'Alaska et la côte pacifique des États-Unis. Restez forts et en sécurité", écrit égalementle président américain Donald Trump sur Truth Social.

Polynésie française : "trois des six îles Marquises concernées"

En Polynésie française, l'inquiétude grandit. "Le Laboratoire de géophysique a informé le Haut-commissaire de la République en Polynésie française d'un impact potentiel" pour le territoire, dans la nuit de mardi à mercredi, ont annoncé les autorités. Le Haut-Commissariat a précisé qu'"une onde océanique" se dirigeait "vers les côtes des Marquises, avec une hauteur maximale de 2,60 m". Les îles Sous-le-Vent, devraient être concernés par une hauteur d'eau inférieure à 30 cm ", a-t-il ajouté. La Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna pourraient aussi être frappés par des vagues allant de "30 cm à un mètre" au-dessus du niveau de la mer.

"C'est la mobilisation générale. Les services de l'État ont activé une cellule de crise pour alerter les populations, en concert avec tous les autres services et les mairies. Selon les estimations, trois des six îles Marquises sont concernées, avec le risque d'une vague de 2,20 mètres maximum. Elles seront touchées dans six heures, dans la nuit, entre minuit et 1 heure (heure locale, soit en milieu de journée à Paris). Ces trois îles sont Ua Huka, Nuku Hiva et Hiva Oa", explique-t-on au Haut-Commissariat de la république en Polynésie française, des propos relayés par l'AFP.