Ces deux régions sont les préférées des ministres pour les vacances, beaucoup y vont cet été

Même les membres du gouvernement ont droit à des vacances. Après le dernier Conseil des ministres le mercredi 30 juillet, plusieurs membres du gouvernement disposent de trois semaines de congés jusqu'au 27 août. Mais pas question de décrocher totalement : à Matignon, la consigne est claire, les 36 ministres doivent rester "joignables et mobilisables tout l'été".

Certains restent d'ailleurs pleinement actifs. Le Premier ministre, François Bayrou, prévoit de se déplacer une à deux fois par semaine pour "aller à la rencontre des Français qui travaillent l'été". Le ministre de la Justice Gérald Darmanin, lui, restera concentré sur deux dossiers : la création de prisons de haute sécurité et son projet de loi de "révolution pénale" attendu à la rentrée.

Reste que de nombreux ministres s'éloignent de Paris pour les vacances. A l'instar d'Emmanuel Macron qui s'installe chaque été au fort de Brégançon dans le Var, quelques membres du gouvernement ont choisi de s'envoler vers le Sud. Élisabeth Borne (Éducation nationale) séjournera dans le Var pour des vacances "studieuses" à l'approche de la rentrée scolaire, Charlotte Parmentier-Lecocq (Handicap) se baladera entre Var et Marseille, tandis que Patricia Mirallès (Anciens combattants) retrouvera sa famille à Montpellier.

Clara Chappaz (Numérique) posera ses valises dans le Gard, et Agnès Pannier-Runacher (Transition écologique) partagera son été entre la Provence, les Alpes, l'Italie et Genève, où elle participera à des négociations sur un traité mondial contre la pollution plastique du 12 au 15 août. Ce n'est toutefois pas la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui attire le plus les ministres.

Cette année, la plupart des membres du gouvernement ont jeté leur dévolu sur la Corse et la Bretagne : cinq ministres séjourneront dans chacune de ces régions, rapporte Corse Matin. Sur l'île de Beauté, Catherine Vautrin (Travail, Santé et Solidarités), prévoit de travailler sur le budget de la Sécurité sociale, tout en passant du temps en famille. Originaire de l'île, Laurent Marcangeli (Fonction publique) y séjournera aussi. L'ancien maire d'Ajaccio pourrait y croiser Marc Ferracci (Industrie), Juliette Méadel (Ville) et Laurent Saint-Martin (Commerce extérieur), qui souhaite approfondir les retombées de l'accord douanier entre l'UE et les États-Unis, selon le Figaro.

En Bretagne, Éric Lombard (Économie) et Amélie de Montchalin (Comptes publics) continueront à peaufiner le budget avec "le téléphone jamais loin". Même chose pour Véronique Louwagie (Commerce, Artisanat, PME), ainsi que la porte-parole du gouvernement Sophie Primas, qui s'installera dans le Morbihan avec l'idée de pouvoir "revenir à Paris en cas de besoin". Françoise Gatel (Ruralité), séjournera aussi dans la région, tout en restant "entièrement disponible pour ses équipes et pour le gouvernement".

D'autres ministres se dirigent vers d'autres régions. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau retrouvera la Vendée, tout comme Valérie Létard (Logement) qui se rendra sur l'île d'Yeu. Nathalie Delattre (Tourisme) sera en Gironde pendant que Sébastien Lecornu (Armées) prévoit de rendre visite à des régiments entre l'Eure et le Var. Annie Genevard (Agriculture) séjournera dans le Doubs, et Philippe Baptiste (Enseignement supérieur), en Savoie. Aurore Bergé (Égalité femmes-hommes) voyagera entre la Haute-Savoie, l'Eure et le Portugal.

Malgré la pause estivale, l'exécutif reste sur le qui-vive, car la rentrée s'annonce tendue avec l'examen du très contesté budget 2026. "La rentrée va être difficile", confie Bercy au Figaro. "On va passer tout l'été à chercher un compromis politique" souffle une source, alors que l'exécutif redoute une nouvelle censure, un an après celle du gouvernement Barnier.