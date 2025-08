Tempête Floris : le Nord de la France touché, des vents jusqu'à 90 km/h attendus

La tempête Floris touche les côtes britanniques et Françaises ce lundi. Des rafales de vent sont attendues dans le nord de l'hexagone.

La tempête Floris est arrivée sur les côtes européennes ce lundi 4 août. Ce phénomène, rare pour la période estivale, promet des vents violents au Royaume-Uni. L’Écosse, en alerte orange pour la journée du 4 août, est particulièrement touchée. "Des rafales de 80 à 112 km/h sont attendues dans de nombreuses régions et pourraient atteindre 128 à 145 km/h sur certaines côtes, collines et ponts exposés", d'après le bureau météorologique britannique (Met Office). La moitié nord du Royaume-Uni est en vigilance jaune pour vents. De fortes précipitations sont aussi prévues.

Quelle est la situation en France ?

Le gros de la tempête Floris ne devrait frapper que le Royaume-Uni, mais la France en subira tout de même les conséquences. Les côtes de la Manche, et notamment les Hauts-de-France, seront particulièrement touchés. Des rafales de vent jusqu'à 90 km/h sont prévues ce lundi d'après La Chaîne Météo. Ce vent sera accompagné de pluies, en particulier dans la soirée de lundi.

Après le passage de cette perturbation, le beau temps et des températures plus élevées sont prévues en France. Cela fait plusieurs semaines que le mercure est plutôt bas pour un mois de juillet. Celui-ci a d'ailleurs été plus frais que le mois de juin, une situation qui n'était pas arrivée depuis 2003.

Selon les prévisions de Météo-France, il y aura un grand soleil sur toute la France dès mercredi, avec des températures qui passeront au-dessus des 20 °C dans le nord et des 30 °C dans le sud. La barre des 25 °C sera franchie sur une large partie du territoire. Ces températures estivales et le soleil devraient durer au moins jusqu'à la fin de la semaine. Pour le moment, aucune alerte canicule n'est à prévoir. Les nuits seront plus chaudes mais pas tropicales comme ça a été le cas au mois de juin.