Pourquoi les fortes chaleurs poussent la SNCF à annuler plusieurs de ses trains

La SNCF annonce l'annulation de plusieurs de ses trains, du 7 au 11 août, sur les lignes Bordeaux-Toulouse-Marseille et Paris-Limoges-Toulouse. Les fortes chaleurs sont en cause.

L'alerte canicule est activée dans plusieurs départements (11 vendredi, 28 samedi…) et cela a des conséquences sur le matériel. On peut le voir à l'annonce de la SNCF : plusieurs trains circulant dans le Sud-Ouest vont être annulés entre le jeudi 7 et le lundi 11 août inclus. Trois allers-retours Bordeaux-Toulouse-Marseille sont annulés, ainsi que 3 allers-retours Paris-Limoges-Toulouse le samedi 9 et 2,5 le dimanche 10 août.

Les voyageurs concernés pourront annuler gratuitement leur billet ou décaler leur voyage. La SNCF assure qu'il y a suffisamment de trains pour assurer le transport des passagers impactés.

La crainte d'un problème de climatisation

Ce qui inquiète la SNCF, c'est une panne de climatisation. C'est d'ailleurs pour cela que les trains concernés sont principalement ceux circulant aux heures les plus chaudes, en milieu de journée. Un représentant de la SNCF explique que " ces allègements temporaires de l'offre" permettent de "prévenir les pannes potentielles de climatisation en raison de ces fortes chaleurs, puisqu'on est quand même sur des trains qui ont un certain âge. " Il faut dire que ceux-ci ont une cinquantaine d'années et le système de climatisation pourrait avoir des problèmes, rendant le voyage insupportable pour les passagers. 22 nouvelles rames ont été achetées afin de remplacer petit à petit les anciennes. Celles-ci, nommées " Oxygène " devraient arriver sur le réseau en 2028.