Peugeot, Citroën, Fiat, Opel… Des dizaines de modèles de voitures rappelés pour risque d'incendie
Fiat 600, Citroën C3 Aircross, Peugeot 308... Certains modèles de véhicule pourraient prendre feu à cause d'une défaillance mécanique. Découvrez la liste des voitures concernées.
Propriétaires de véhicules, soyez vigilants. Le site gouvernemental Rappel conso a publié plusieurs fiches alertant d'un problème sur des dizaines de modèles de voitures. Un risque de "fuite de carburant dans le tuyau à haute pression, entre la pompe à haute pression et le rail" pourrait créer un incendie dans le véhicule, mettant en danger les passagers. La raison : "l'absence d'écrou".
Quels sont les modèles visés par cette défaillance mécanique ? Voici les noms des constructeurs et les modèles concernés. Des informations complémentaires, comme le numéro de réception CE des véhicules, est disponible sur le site, accessible en cliquant sur le lien de chaque constructeur automobile listé ci-dessous. Ce numéro est à comparer avec les numéros inscrits sur la carte grise de votre voiture (case K). Si vous possédez l'un de ces modèles, Rappel conso vous invite à contacter rapidement votre concessionnaire.
- Peugeot : modèles 208 V2, 308 V3, 408, 2008 V2, 3008 V2, 3008 V3, 5008 V2 et 5008 V3 ;
- Fiat : modèle 600 et Grande Panda ;
- Citroën : modèles C3 Aircross V3, C3 V5, C4 V3, C4X, C5 Aircross, C5 Aircross V2, ou encore C5X ;
- DS automobiles : modèles DS3 Crossback et DS4 V2 ;
- Opel : modèles les Astra L, Corsa, Frontera, Grandland X, Grandland V2 et Mokka ;
- Alfa Romeo : modèle Junior ;
- Lancia : modèle Ypsilon ;
- Jeep : modèle Avenger.