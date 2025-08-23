"L'hypothèse de la neuvième planète..." : un nouveau membre du système solaire découvert

Cet objet céleste découvert plus loin que Neptune a fait l'objet d'une récente étude et en dit long sur le passé du système solaire et des planètes.

Le système solaire compte aujourd'hui huit planètes : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Un nouvel objet céleste, détecté par le télescope Subaru, qui se place au-delà de Neptune intrigue les astronomes et les pousse à réfléchir à l'histoire du système solaire. Surnommée "Ammonite", cet objet est classé comme sednoïde, faisant référence à Sedna, une candidate au statut de planète naine dans le système solaire externe.

Dans une nouvelle étude sur sa découverte publiée dans Nature Astronomy, elle est décrite comme ayant un diamètre entre 220 et 380 kilomètres. Sa taille est donc bien inférieure à celle de la Terre (12 756 km). Elle se trouve à 71 UA du Soleil, soit environ deux fois plus loin que Neptune. Il lui faut ainsi environ 4000 ans pour effectuer une orbite complète autour du Soleil et aurait au moins 4,5 milliards d'années.

La découverte d'Ammonite permet aussi de revenir sur l'hypothèse de l'existence d'une neuvième planète, qui est suspectée suite au regroupement de plusieurs corps mineurs dans le système solaire externe. Ils apparaissent tous avec des orbites elliptiques et allongées, faisant penser qu'ils pourraient être regroupés sous l'influence gravitationnelle d'une planète. Cependant, Ammonite n'est pas orientée dans la même direction que les trois autres sednoïdes identifiés : son point le plus éloigné du Soleil se trouve dans la direction opposée, elle brise ainsi l'idée de regroupement orbital.

"Le fait que l'orbite actuelle d'Ammonite ne soit pas alignée avec celles des trois autres sednoïdes réduit la probabilité de l'hypothèse de la neuvième planète", a déclaré le Dr Yukun Huang du Centre d'astrophysique computationnelle du NAOJ dans un communiqué.

Pour expliquer ces orbites surprenantes, le spécialiste a une théorie : "Il est possible qu'une planète ait existé autrefois dans le système solaire, mais qu'elle ait été éjectée ultérieurement, provoquant les orbites inhabituelles que nous observons aujourd'hui". L'âge d'Ammonite est, en plus, presque aussi ancien que celui du système solaire, c'est pourquoi elle apparait comme un "fossile" du système solaire primitif. "L'orbite d'Ammonite nous indique que quelque chose a façonné le système solaire externe très tôt. Qu'il s'agisse d'une étoile passante ou d'une planète cachée, cette découverte nous rapproche de la vérité", a-t-il ajouté.