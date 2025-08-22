Les données de milliers de clients Auchan volées : voici les risques si vous êtes concernés

L'enseigne de grande distribution Auchan a subi une cyberattaque massive affectant les données personnelles de ses clients fidèles. Quels sont les risques ?

L'année 2025 est clairement marquée par plusieurs attaques informatiques d'ampleur en France. Après Bouygues Telecom, début août, où plus de six millions de comptes clients — dont certains comportant des données bancaires — avaient été compromis, une nouvelle cible a été touchée.

Cette fois, c'est le distributeur Auchan qui annonce, via un communiqué, ce jeudi 21 août, avoir été victime "d'un acte de cybermalveillance". Les pirates ont pu accéder aux informations personnelles liées aux comptes de fidélité de "quelques centaines de milliers" de clients, incluant "nom, prénom, adresses email et postale, numéro de téléphone, numéro de carte de fidélité".

Auchan affirme que l'incident est désormais "circonscrit" et assure que les données les plus sensibles n'ont pas été compromises. "Les données bancaires, mot de passe et code pin des cartes de fidélité" ainsi que les "montants des cagnottes" n'ont pas été touchés, a garanti le groupe. Toutes les personnes concernées — "quelques centaines de milliers", selon un porte-parole à l'AFP — ont été averties par mail.

Dans ce message; que certains internautes ont partagé sur X, l'enseigne souligne que "la protection des donnés de nos clients est au cœur de nos priorités" et qu'elle traite "cet incident avec la plus grande des rigueurs". "Toutes les mesures nécessaires ont été prises immédiatement pour mettre fin à cette attaque et renforcer la protection de nos systèmes d'informations", a écrit l'enseigne, précisant également avoir notifié la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

Si aucun vol d'argent n'est à craindre, le principal danger reste les tentatives d'hameçonnage. Auchan prévient que des SMS ou courriels frauduleux pourraient être envoyés aux victimes pour tenter d'obtenir leurs informations personnelles ou bancaires. L'enseigne appelle donc ses clients à "rester vigilants".

Ce n'est pas la première fois qu'Auchan subit ce type d'attaque : en novembre 2024, l'entreprise avait déjà été ciblée. Ce nouvel incident intervient alors que le groupe nordiste, pilier de l'empire Mulliez, traverse une période de restructuration avec la suppression annoncée de près de 2 400 emplois.