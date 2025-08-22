Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 22 août 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le jackpot de 17 millions d'euros mis en jeu par la FDJ pour le tirage du vendredi 22 août 2025 n'a pas été remporté. Découvrez les résultats de l'Euromillions.

Après le jackpot de 250 millions d'euros remporté le 18 août, le tirage de l'Euromillions du vendredi 22 août 2025 n'a pas fait de grand gagnant. Les 17 millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux sont donc remis en jeu pour le prochain tirage de l'Euromillions, qui aura lieu mardi 26 août, avec une cagnotte de 26 millions d'euros. Si les 17 millions n'ont pas été gagnés, deux joueurs, dont un Français, remportent tout de même 330 801,20 euros pour avoir trouvé les cinq bons numéros et une étoile. D'autres gagnants de rang inférieur remportent des gains pour avoir trouvé une partie de la combinaison gagnante. Ferez-vous partie de ces chanceux ? Découvrez en direct les résultats de l'Euromillions.

Tirage du 22/08/2025 6 - 9 - 12 - 30 - 39 - 4 - 10

MyMillion : BO 496 3223

Pour participer au tirage de l'Euromillions : choisissez 5 numéros entre 1 et 50, puis 2 étoiles entre 1 et 12. Une grille coûte 2,50 euros, et vous pouvez aussi opter pour l'option My Million (incluse en France), qui garantit un gagnant à un million d'euros à chaque tirage. Attention : il faut avoir 18 ans révolus pour jouer. Les chances de décrocher le jackpot à l'EuroMillions sont d'environ 1 sur 139 millions. Pour gagner, il faut trouver les 5 bons numéros et les 2 étoiles. Si la probabilité est faible, d'autres rangs de gains existent : par exemple, avec 5 numéros sans les étoiles, vous avez une chance sur 3 millions. Jouer reste un jeu de hasard : il n'existe aucune méthode pour garantir une victoire.

Le plus gros gain mis en jeu à l'Euromillions, de 250 millions d'euros, a été remporté par un Français le 18 août 2025. Auparavant, ce jackpot avait été remporté le 28 mars 2025. La deuxième cagnotte la plus importante s'élevait à 240 millions d'euros et a été remportée le 8 décembre 2023. Ferez-vous partie des chanceux ? Suivez les résultats de l'Euromillions en direct sur notre page. Le jackpot minimum de l'Euromillions est de 17 millions d'euros et il augmente d'un montant variable, selon le nombre de grilles jouées, à chaque tirage.