Météo : l'été s'arrête partout à cette date, jusqu'à 12 degrés perdus !

Si la semaine commence sous le soleil, cette belle météo ne va pas durer. Voici ce qui vous attend cette semaine.

C'est la dernière semaine des vacances scolaires et comme la semaine précédente, le temps sera très changeant. Ce lundi 25 août a été la plus belle journée de la semaine. L'anticyclone a dominé le pays et offert un temps estival et ensoleillé. La chaleur a permis au thermomètre de dépasser les 30 degrés dans le sud. Près des Pyrénées, une menace orageuse se forme.

Dès mardi, les orages éclatent dans le sud et le centre-est, notamment des Pyrénées au Rhône-Alpes. Une perturbation océanique rapporte aussi de la pluie en Bretagne. Ces averses restent éparses, mais peuvent s'étendre au Pays de la Loire, voire jusqu'aux Hauts-de-France. Sur le reste des deux tiers nord, le temps reste chaud et lumineux, prévoit La Chaine météo. Les maximales montent entre 27 et 32 degrés en moyenne.

A partir de mercredi, la perturbation s'étend suite à un conflit de masse d'air, l'air océanique se retrouvant confronté à des remontées d'air chaud. "Un net contraste météorologique" va être observé, comme le souligne La Chaine météo. Du sud-ouest au nord-est, les orages peuvent être ponctuellement violents et accompagnés de grêle et de rafales. Au nord-ouest, le ciel se couvre et les températures chutent, peinant à dépasser les 25 degrés.

© La Chaine météo

Jeudi, les orages concernent toujours le Grand-Est ainsi que les Alpes et le sud-est. Ils pourraient être particulièrement intenses du côté des régions méditerranéennes, provoquant localement un risque d'inondations. Sur le reste du pays, le temps est instable avec quelques averses et des températures tournant autour des 20 degrés et qui passeront progressivement sous les normales de saison. En quatre jours, dans le sud-ouest, jusqu'à 12 degrés seront perdus.

Une dépression britannique touchera, de surcroit, la France vendredi, amenant pluie et vent sur une majeure partie du pays. Quasiment aucune région ne sera épargnée. Le vent sera particulièrement fort dans le nord de l'Hexagone, notamment sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, et près de la Méditerranée avec des rafales jusqu'à 80km/h. Le ressenti estival aura alors totalement disparu.

Le temps ne s'améliorera pas le week-end, la pluie persistera sur la majeure partie du pays. Seul le pourtour méditerranéen pourrait revoir un peu le soleil. Le mois d'août va donc se finir sur une note bien maussade.