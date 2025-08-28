Résultat de l'EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 28 août 2025 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Les résultats de l'EuroDreams du jeudi 28 août 2025 sont tombés. Allez-vous remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans ? Découvrez le tirage de l'EuroDreams.

Les résultats de l'EuroDreams du jeudi 28 août 2025 sont enfin connus ! Ce nouveau jeu de la Française des Jeux vous donne l'opportunité de remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans, ce qui représente 7,2 millions d'euros au total. Le tirage de l'EuroDreams de ce jeudi n'a pas fait de gagnant. Des gagnants de rang 3 ont remporté 132,40 euros en trouvant cinq bons numéros sur les six nécessaires (en plus de Dreams). Si vous n'avez pas eu de chance, vous pourrez tenter de jouer au prochain tirage de l'EuroDreams, qui aura lieu lundi 1er septembre 2025. Retrouvez les résultats de l'EuroDreams.

Tirage du 28/08/2025 6 - 7 - 11 - 15 - 16 - 35 / 5

Mais avant de profiter de cet argent, encore faut-il trouver les numéros gagnants. Au tirage de l'Euromillions, un joueur a une chance sur plus de 139 millions de trouver le résultat en ne pariant que sur une combinaison de base. À l'EuroDreams, l'enjeu est certes bien moindre, mais un joueur a une chance sur 19 191 900 d'être l'heureux gagnant du jour. Pour cela, il doit cocher six numéros allant de 1 à 40, puis choisir un numéro dreams compris entre 1 et 5, le tout pour 2,50 euros. Attention ! Il faut obligatoirement être majeur pour jouer à des jeux d'argent.

Le 24 juillet 2025, la Française des Jeux a proposé un tirage additionnel aux participants à l'EuroDreams. Chaque grille générait un code aléatoire associé. Lors du tirage, 10 codes étaient tirés au sort, pour un gain équivalent au rang 2, soit 2 000 euros par mois pendant 5 ans. Dix joueurs ont donc remporté cette somme sans avoir trouvé de numéro correspondant. Le saviez-vous ? L'EuroDreams est un jeu commun à plusieurs pays : la France, la Belgique, l'Espagne, l'Autriche, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse.