Météo : d'importantes pluies annoncées, voici la seule région pour profiter du dernier week-end des vacances

La météo sera très instable pour ce dernier week-end d'août. A l'aube de la rentrée scolaire, pluie et vent sont annoncés, sauf dans une petite partie du pays.

Ce vendredi 29 août, l'Hexagone bascule dans un flux d'ouest océanique, emmenant pluie, giboulées, passage orageux et vent. Seul l'extrême sud-est connait le retour du soleil. Le temps sera encore très variable ce week-end. Juste avant la rentrée scolaire, la météo sera bien maussade pour profiter des derniers jours de congé.

Samedi sera une journée un peu plus calme. Le soleil s'élargira au sud, du pourtour méditerranéen à la vallée du Rhône. A l'est, si des averses peuvent tomber en matinée, les éclaircies se dessinent progressivement. A l'inverse, sur le nord-ouest, une perturbation se propage dans l'après-midi depuis la pointe bretonne. Des pluies conséquentes sont attendues sur la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire avec du vent. Des rafales jusqu'à 80 km/h sont possibles sur la côte. Les températures attendues sont un peu justes pour la saison, comme le précise La Chaine Météo. Les maximales oscillent entre 20 et 23 degrés au nord et 23 et 26 degrés au sud. Des pointes jusqu'à 28 degrés sont toutefois possibles sur le pourtour méditerranéen. Ce sera donc la région où aller pour profiter de la fin du mois d'août.

© La Chaine météo

Dimanche, la perturbation pourrait être plus élargie allant du sud-ouest au nord-est avec "de petites pluies durables". Au nord-ouest, quelques éclaircies pourraient revenir et s'alterner avec de légères averses. Il fera toujours chaud et ensoleillé des Pyrénées aux Alpes et près de la Méditerranée, mais une dégradation orageuse importante pourrait se dessiner en fin de journée.

C'est donc un week-end très mitigé qui s'annonce. Il ne faut, en plus, pas s'attendre à une amélioration pour la rentrée. Une alternance d'éclaircies et d'averses ponctuera les premiers jours de septembre. La pluie touchera particulièrement une large moitié nord où elle sera assez fréquente. Les rafales pourront encore être importantes sur les littoraux de la Manche et de l'Atlantique. Les températures resteront à peine de saison, voire quelques degrés en-dessous. Une ambiance automnale va régner pour le retour des élèves à l'école.