Amazon propose des maisons à moins de 10 000 euros, de 1 à 4 chambres et avec tout l'équipement

Popularisées aux Etats-Unis, les maisons préfabriquées, vendues sur Amazon à des prix très abordables, sont aussi proposées sur le marché français.

L'immobilier se joue de plus en plus en ligne. Plus besoin de se rendre en agence, de nombreux sites proposent des achats ou locations de logements de particuliers à particuliers. Même Amazon s'est lancé sur le marché. Le géant de la vente en ligne va désormais encore plus loin et propose d'acheter des maisons préfabriquées, livrées en quelques semaines et montables en quelques minutes.

Il s'agit en fait de petites maisons dépliables équipées de toilettes, douches et fenêtres, ainsi que de pièces à vivre. La plupart sont construites à partir de conteneurs maritimes en acier, ce qui les rend modulables au niveau de la taille et de l'agencement. Mais ces maisons se diversifient et sont de plus en plus jolies et de mieux en mieux équipées.

Aux Etats-Unis, la mode de ces "Tiny houses" est un véritable phénomène, entre invitation à la liberté et retour à la simplicité. Et les tentatives se multiplient. Sur TikTok, Nathan Graham, un créateur de contenu, a récemment partagé son expérience, de la livraison de sa maison à son installation. Comme n'importe quel colis Amazon, la maison est arrivée dans un carton au logo de la plateforme, évidemment très imposant. L'influenceur a assuré que l'édifice fut ensuite "facile à construire, il suffit de déplier". Une fois terminée, la maison représentait un espace de 35 mètres carrés avec une salle de bain et une pièce de vie que le youtubeur a aménagée avec un coin cuisine, un coin salon et un espace nuit. Le tout pour un prix de 35 000 dollars.

Une des maisons en vente sur Amazon France. © Amazon

Ces maisons peuvent donc être très abordables et la mode arrive en France, où plusieurs constructeurs hexagonaux sont déjà implantés, comme La Tiny House depuis 2005, Quadrapol depuis 2008, devenu le leader européen du secteur ou L'Abri de jardin depuis 2011. Les sociétés Tortue Lodge ou Ma Petite Maison Verte se sont aussi lancées en 2022 pour, selon la deuxième, "simplifier l'accès à la propriété et au logement décent à travers le micro-habitat".

Ce type de maison est également disponible sur Amazon France à des prix qui oscillent entre 10 000 et 30 000 euros selon nos observations, soit bien moins qu'une maison classique. On peut trouver par exemple une "maison conteneur" (500 x 400 x 300 cm) à 8770,42 euros, "maison modulaire pliable avec tailles personnalisables, disposition configurable et installation rapide", selon l'annonce. Cette maison de 1 à 4 chambres est déjà équipée de "systèmes de cuisine et de salle de bain" avec "armoires modernes, connexions d'eau et d'électricité, décoration de base, murs lisses, carrelage au sol", peut-on lire. Et l'annonce assure qu'à quatre "travailleurs", l'assemblage ne prend que "10 minutes" seulement !

Des formats plus grands et même à étage sont aussi disponibles : l'un de ces modèles, proposé à 36 873,36 euros, n'a rien à envier à une maison moderne. Présenté comme "parfait pour une résidence familiale temporaire ou à long terme", il contient un salon, une salle de bain, un coin cuisine équipée et des chambres. Les photos montrent aussi une terrasse à l'étage.

Ces modèles ne reçoivent toutefois aucune note ou commentaire sur Amazon France. Il est primordial de ne pas oublier qu'il est nécessaire d'avoir un terrain où installer cette maison ainsi qu'un permis au-delà de 20 m2 et des autorisations de la mairie (PLU, durée d'installation, etc.). Il faut aussi penser aux taxes liées aux branchements et raccordements, ainsi qu'aux frais liés à l'achat des meubles.

(*Linternaute.com n'a reçu aucune rémunération pour cet article)