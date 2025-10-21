Comment de vraies promos peuvent vous faire perdre beaucoup d'argent au supermarché, sans même vous en rendre compte

Lors de vos achats en grande surface, il faut être vigilant. Des techniques marketing sont mises en place pour vous pousser à la consommation et vous donner l'impression de faire des économies.

Avec l'inflation, la plupart des clients de supermarchés cherchent à faire un maximum d'économies. Comparaison des prix, recherche de promotions... Ces techniques sont utiles pour tenter de faire baisser son budget courses. Il faut toutefois se méfier. Avez-vous déjà entendu parler du "spaving" ? Ce néologisme vient de "spend" (dépenser) et "save" (économiser). Il s'agit du fait de dépenser davantage en pensant faire des économies sur le long terme.

Les grandes surfaces savent très bien en jouer. Elles utilisent ainsi les promotions pour encourager les clients à la consommation. Ainsi, ils sont tentés d'acheter plus, même si acheter autant ne correspond pas forcément à un besoin dans l'immédiat. Les supermarchés rajoutent souvent la notion d'offres limitées, plaçant le client dans une situation d'urgence et l'incitant à un achat impulsif. Cela passe par des offres telles que "-40% sur le deuxième", "le quatrième offert"... Cette stratégie est aussi utilisée lors des achats en ligne, notamment lorsqu'un vendeur vous propose la livraison gratuite à partir d'un certain montant de dépenses.

Ainsi, le client a l'impression d'avoir fait des économies, alors qu'en réalité sa dépense ne répondait peut-être pas à un besoin réel. "Même si vous achetez un article à un prix très avantageux, vous dépensez quand même de l'argent qui pourrait être consacré à quelque chose de plus important, comme constituer votre épargne, rembourser vos dettes, investir...", explique Andrea Woroch, experte en budget, au Huffpost. Il y a donc d'une certaine manière une perte d'argent.

Le spaving peut aussi augmenter le gaspillage alimentaire. Selon Sabri Ouidade, professeure de marketing à l'IAE Paris Sorbonne Business School, interrogée par TF1, 10% de ce gaspillage est causé par la surconsommation pendant les périodes de promotions. Les clients ayant acheté davantage vont stocker et pourraient finir par se rendre compte que la date de péremption est dépassée. Le produit sera alors mis à la poubelle, surtout qu'avec le prix réduit, il y aura moins de difficultés psychologiques à jeter.

Pour contrer ce phénomène, réaliser une liste de courses et s'y tenir est la meilleure solution. Pour cela, vous pouvez, avant de partir en courses, bien regarder ce dont vous disposez déjà chez vous et dont vous n'avez pas besoin pour ne pas céder à l'attrait d'une promotion. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais profiter des offres, mais il faut bien y réfléchir avant. Elles restent avantageuses, notamment sur les produits de première nécessité. Il est, par ailleurs, recommandé pour les achats en ligne de ne pas enregistrer vos informations bancaires sur les sites afin de vous laisser un moment de réflexion le temps de récupérer sa carte de crédit.