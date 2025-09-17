Cette technologie d'Amazon débarque en France, voici comment faire ses courses sans passer par la caisse

Just Walk Out est désormais implanté en France. C'est dans un tout nouveau concept de magasin de la chaine Flunch que ce système d'achats sans caisse est proposé.

La technologie Just Walk Out était déjà disponible aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. Elle vient d'être instaurée en France dans le milieu de la restauration. Si vous aimeriez éviter la file d'attente en faisant vos courses, c'est une bonne solution. Flunch a développé un nouveau magasin, ouvert depuis le 15 septembre rue Pierre Mauroy à Lille, qui s'étend sur 33 m². Appelé "Faim", il est présenté comme une "cantine gourmande digitale" et offre une sélection de plats préparés frais ainsi que des sandwichs, des salades ou encore des boissons.

Comment faire ses courses avec ce système ? Cette technologie repose sur la reconnaissance d'objets, des capteurs dotés d'IA et une centaine de caméras. A l'entrée, vous devez présenter votre carte bancaire ou votre smartphone pour vous identifier par un code numérique temporaire. Puis, vous faites vos courses avant de quitter le magasin sans avoir à passer par la caisse, le montant correspondant sera directement débité. Votre panier virtuel va se mettre à jour automatiquement surveillant ce que vous prenez, mais aussi ce que vous décidez finalement de reposer.

"En se déplaçant dans le magasin, grâce aux caméras, nous voyons s'il prend des articles en rayon, combien d'articles il prend, s'il en repose ou s'il les garde avec lui. Et lorsqu'il se dirige vers la sortie, il peut simplement partir s'il a déjà validé sa carte à l'entrée", a détaillé Anthony Leggett, patron de Just Walk Out chez Amazon Web Services, auprès du Figaro.

Seul le moyen de paiement est utilisé comme identifiant et les données de présence sont supprimées à chacun des passages. Ce système offre un gain de temps, mais aussi la possibilité d'accueillir davantage de clients, même aux heures d'affluence accrue. Les horaires peuvent aussi être élargis, puisqu'il y a besoin de moins de personnel. "Nous voulions à la fois nous rapprocher d'eux, en centre-ville, avec une offre de restauration de qualité et bon marché tout en fluidifiant le plus possible leur parcours, en supprimant notamment l'attente au moment du paiement", explique Baptiste Bayart, PDG de Flunch à LSA.

Anthony Leggett estime que cette technologie est davantage adaptée aux petits commerces de proximité, préférant dans les grands espaces les chariots connectés. La limite des références permet un contrôle plus facile, sans avoir besoin de vérification humaine, sachant que l'investissement est déjà de 400 000 euros selon Flunch. Ce système ne sera donc peut-être pas étendu aux hypermarchés, mais d'autres commerces de petite surface pourraient bientôt en profiter.