Météo : le choc thermique arrive, jusqu'à 20 degrés perdus dans certains départements

En 48 heures, la France va faire face à une importante amplitude thermique. Alors qu'un pic de chaleur touche l'Hexagone ce vendredi, les températures vont ensuite dégringoler.

Ce vendredi 19 septembre, la France fait face à un véritable sursaut estival. Si le soleil est au rendez-vous, on constate surtout un pic de chaleur à l'échelle nationale. Les températures, dignes d'un mois de juillet, dépassent les 30 degrés dans l'après-midi dans de nombreuses régions. En Aquitaine, elles peuvent monter jusqu'à 35 degrés. La nuit de vendredi à samedi pourra être tropicale par endroit, notamment dans le sud-ouest et ponctuellement en Ile-de-France, ne tombant pas en dessous des 20 degrés.

Il ne s'agit toutefois pas d'un épisode caniculaire car ce temps ne va pas durer. Samedi, la chaleur persiste surtout à l'est : en Alsace autant que dans le sud-est, il fera encore un temps d'été avec des températures 5 à 8°C au-dessus des moyennes de saison. Une dépression atlantique se met cependant en place à l'ouest provoquant un conflit de masse d'air important. Sur l'autre flanc du pays, une dégradation orageuse est alors annoncée. Partant du nord-ouest, les orages se dirigeront vers le sud-ouest en journée.

Dimanche, la perturbation se décale à l'est et particulièrement de la vallée du Rhône au pourtour méditerranéen. Ces orages pourraient être violents, avec de fortes pluies et un risque de grêle. Au nord-ouest, le temps redeviendra plus calme. Les températures auront toutefois chuté. Les maximales dépasseront rarement les 20 degrés, soit une dizaine de degrés de moins que vendredi.

© La Chaine météo

Lundi 22 septembre, premier jour de l'automne, le vent s'orientera au nord à nord-est et va envahir tout le pays, précipitant la chute des températures, comme le précise La Chaine Météo. Elles tombent jusqu'à 3 degrés en dessous des normales de saison. S'il ne s'agit pas d'un coup de fraicheur inédit, c'est surtout la différence de températures en quelques jours qui est marquante. Entre vendredi et lundi, de nombreuses régions perdent entre 10 à 15 degrés, voire 20 degrés localement. A Paris, Bordeaux ou encore Biarritz, où il fait entre 30 et 35 degrés vendredi, lundi, il ne fera plus qu'entre 15 et 18 degrés. Le ressenti sera donc très frais avec la bise et pourra donner l'impression d'un "choc thermique".

La bascule en automne sera donc fortement marquée cette année. La semaine prochaine s'annonce relativement fraiche, avec un mercure dépassant rarement les 20 degrés et quelques passages pluvieux surtout en début de semaine.