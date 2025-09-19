Bretagne : cette commune a trouvé une combine pour rendre l'électricité moins chère à ses habitants

Une commune bretonne propose à ses administrés des achats groupés d'énergie, que ce soit du gaz ou de l'électricité, afin de faire baisser drastiquement leur facture.

Les factures d'électricité peuvent alourdir considérablement les charges financières d'un foyer. D'autant que les prix de l'énergie ont considérablement augmenté ces dix dernières années. Les Français sont ainsi nombreux à prendre des mesures pour faire face au poids de ces dépenses, en augmentation.

Comme l'indique d'ailleurs l'Ifop dans une étude effectuée cette année, les comportements de consommation ont changé ces derniers mois : "68 % des Français indiquent avoir déjà renoncé à certains achats à cause du poids de leur facture énergétique", indique l'institut dans l'analyse de son enquête. Ces renoncements touchent principalement les vacances (48%), le coiffeur (43%) et le chauffage de son logement (41%)".

C'est pourquoi les initiatives personnelles ou collectives se multiplient pour essayer de limiter au maximum les dépenses d'électricité. Un bon exemple : à Binic-Étables-sur-Mer, près de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), les habitants vont pouvoir faire drastiquement baisser leur facture d'énergie. Une astucieuse combine a été trouvée pour que tout le monde puisse s'y retrouver.

La commune propose en effet aux habitants de procéder à un achat groupé afin d'obtenir des tarifs négociés sur l'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité. Plus il y a de participants, plus le tarif groupé pourrait être avantageux. La commune estime que 250 euros pourraient être économisés chaque année pour les foyers qui participent à cette opération. Certaines familles avec une importante consommation annuelle pourraient même économiser 500 euros par an. Cela aura un effet sur leur pouvoir d'achat, mais aussi sur l'environnement.

Il faut dire que la commune prend en compte des critères écologiques dans la sélection des offres, afin de favoriser la production d'énergie renouvelable, rapporte La Presse d'Armor. Les administrés, particuliers comme professionnels, ont pu participer à une réunion d'information en fin d'après-midi le 18 septembre.

Ceux qui l'ont manquée peuvent aussi se rendre sur le site internet dédié. Les personnes intéressées devront se réinscrire avant le 30 septembre, sans engagement. Il leur sera envoyé un bulletin d'information sur lequel ils verront les prévisions de consommation d'énergie et son coût pour l'année à venir, afin de décider d'y participer ou non. Une belle initiative pour le porte-monnaie et l'environnement.