Vigilance orages en France : pluies intenses, risque d'inondations... Attention dans tous ces départements !

Ce week-end, une dégradation orageuse va parcourir la France. Des phénomènes violents et d'importants cumuls de pluie sont attendus.

Ce vendredi 19 septembre, un pic de chaleur touche la France. Une dégradation orageuse va toutefois se mettre en place dès ce samedi suite à un conflit de masse d'air provoqué par une dépression atlantique. Dès samedi matin, les premières averses orageuses vont se déclencher entre la Bretagne, le Pays de la Loire et la Normandie, prévoit La Chaine Météo. L'après-midi, elles gagnent les Hauts-de-France et peuvent être violentes avec des pluies intenses, des rafales jusqu'à 80 km/h et des risques de grêle. L'Ile-de-France pourrait également être touchée.

En soirée, la dégradation orageuse touche le sud-ouest et commence à s'étendre au Massif central et aux départements du centre. Des cumuls jusqu'à 50 mm sont annoncés ainsi qu'une forte activité électrique. C'est pourquoi Météo-France a placé 54 départements, principalement situés sur la moitié ouest, en vigilance jaune orages pour toute la journée de samedi : l'Allier, les Ardennes, l'Aube, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Gers, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Mayenne, le Nord, la Nièvre, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Yonne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Des orages violents à l'est dimanche

Dimanche, les orages se renforcent et se déplacent vers l'est. La vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen sont particulièrement concernés. Les orages pourraient ensuite progresser vers les départements des Alpes et le nord-est avant de s'évacuer par la Suisse en soirée.

Il faudra être très vigilant dans ces zones où les cumuls de pluie pourraient monter de 80 à 100mm. Un risque d'inondations locales est aussi envisagé dans les départements du Languedoc, les Cévennes et la moyenne vallée du Rhône. Selon la situation, une alerte orange pourrait être déclenchée dans ces zones. Il faudra suivre de près l'évolution des prévisions et des alertes. Si dans l'ouest, le temps sera plus calme, la perturbation de la veille va amorcer une importante baisse des températures.