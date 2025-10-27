Nouveau : on peut maintenant faire ses courses sur Amazon dans de nombreuses villes de France, cela ne coûte que quelques euros

Amazon a mis en place une collaboration avec une grande chaine de supermarchés française. De plus en plus de villes sont concernées.

Amazon ne cesse de développer et de diversifier son activité en France et dans le monde. Vous pouvez y trouver une multitude de produits très différents et même désormais des maisons pliables à moi s de 10 000 euros. Il est aussi possible d'y faire ses courses alimentaires. Le géant de la vente en ligne a notamment tissé un partenariat avec Monoprix. Sur la boutique en ligne, plus de 9500 références sont proposées, que ce soit des produits frais, bios, d'hygiène ou encore de beauté, mais aussi des fruits et légumes et des boissons. Parmi eux se trouvent de nombreux produits distributeurs. Des promotions sont aussi disponibles.

Si le service était d'abord cantonné à la région parisienne, il s'étend désormais à de nombreuses grandes communes. Le service est ainsi proposé à Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Bordeaux, Nice, Aix-en-Provence, Cannes, Toulouse, Antibes, Rouen, Nancy, Dijon, Le Havre, Angers, Tours, Nîmes, Besançon, Oullins, Reims, Saint-Raphaël, Mandelieu-la-Napoule et Toulon.

Cependant, avec cette extension, la livraison "dans la journée" s'avère plus compliquée et est désormais programmée au lendemain de la commande, comme l'explique Amazon sur son site : "Nous sommes passés à la livraison pour le lendemain en région parisienne de façon à pouvoir étendre notre zone de couverture et nos créneaux de livraison, et augmenter significativement notre sélection de produits". La livraison peut, en effet, s'effectuer sur une large plage horaire allant de 6 à 23 heures et avec de nouveaux créneaux le dimanche.

Une fois les produits sélectionnés et votre adresse rentrée, vous n'avez plus qu'à sélectionner le créneau de livraison (entre une et deux heures) selon les disponibilités et la zone géographique. Attention : modifier le créneau de livraison choisi initialement n'est pas possible pour le moment.

Ce service peut être très pratique, notamment pour les denrées essentielles ou celles qui sont lourdes. Amazon garantit d'ailleurs une livraison respectant les produits : "Les articles fragiles sont spécialement protégés, les fruits et légumes sont placés en haut des sacs et les produits d'entretien sont séparés des produits alimentaires".

Surtout, l'accès à la boutique Monoprix est accessible à tous pour un minimum de commande de 60 euros d'achat. Les tarifs de livraison varient de 2 à 10 euros selon les jours et heures et le montant du panier total, mais ils sont gratuits à partir de 150 euros et pour les membres Amazon Prime. Les clients doivent tout de même ajouter des frais de service de 2 euros à chaque commande ainsi qu'1 euro de participation aux frais d'emballage. En cas d'absence lors de la livraison, le livreur conserve la commande et le remboursement se fait automatiquement dans les 3 à 5 jours suivants.