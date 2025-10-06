Météo : attention à ce phénomène qui accompagne le beau temps cette semaine

Peu de pluie et de belles éclaircies sont annoncées pour cette semaine. En parallèle, un autre phénomène météo est observé.

Le week-end a été agité avec la tempête Amy qui a provoqué de violents coups de vent. Les conditions météo sont redevenues plus calmes en ce début de semaine. L'anticyclone va même s'affirmer dans les prochains jours. Le soleil sera généreux sur de nombreuses régions et les précipitations très limitées.

Ce lundi 6 octobre, le ciel est nuageux au nord, alors que le soleil s'affirme au sud de la Loire et c'est le grand beau temps des Pyrénées à la Méditerranée. La façade atlantique profite aussi de belles éclaircies. Les températures peuvent dépasser les 20 degrés l'après-midi dans la moitié sud, avec jusqu'à 25 degrés pour le pourtour méditerranéen.

Mardi, le ciel s'éclaircit davantage. Si quelques nuages persistent à l'est, ailleurs, ils se dissipent très rapidement. Le soleil est largement dominant de l'arc atlantique au sud. Un regain de douceur est aussi annoncé, mais avec de fortes amplitudes thermiques entre le matin et l'après-midi, jusqu'à +15 degrés, prévoit La Chaine Météo. Au réveil, les températures pourront descendre jusqu'à seulement 5 degrés, alors que les maximales atteindront souvent les 20 degrés, dépassant les normales de saison. Le quart sud-ouest sera particulièrement concerné par ces écarts importants. Des gelées blanches matinales pourront donc être observées localement en plaine et des bancs de brouillard sont possibles dans le nord-est.

© La Chaine météo

Mercredi, une perturbation de faible activité pourrait descendre de l'Allemagne. Le ciel sera plus nuageux au nord tout au long de la journée. Le soleil sera davantage persistant du bassin aquitain et du Limousin aux Alpes et à la Méditerranée. Cette petite faiblesse sera vite dissipée avec de très belles éclaircies au nord dans la journée de jeudi. La fin de semaine sera aussi calme et ensoleillée. Quelques petites alternances de nuages et éclaircies sont évidemment possibles car en automne, un anticyclone ne signifie pas pour autant avoir du soleil du matin au soir. Une dépression évoluant près de la Sardaigne pourrait finalement se rapprocher progressivement de la Corse à partir de dimanche.

C'est donc une belle semaine d'arrière-saison qui s'annonce. Si le temps calme devrait se maintenir, il faut profiter des températures agréables de l'après-midi car la semaine prochaine pourrait être bien plus fraiche.