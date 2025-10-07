"À la maison il ne veut pas autant lire" : pourquoi les enfants font la lecture à un chien dans cette librairie du Jura

A Dole, c'est un chien, Aïko, à qui les enfants font la lecture. Une activité moins insolite qu'elle n'en a l'air.

Cette activité insolite, la lecture au chien (LAC) est proposée par la librairie Passerelle au centre-ville de Dole. Dans l'espace associatif, un petit canapé est mis à disposition, où Aïko se couche aux côtés des enfants, comme le rapporte La Voix du Jura. Le jeune croisé berger et lévrier de 17 mois est très calme, y compris en présence des enfants. Adepte des histoires, le chien s'installe sur leurs genoux, l'oreille attentive à ce qu'ils racontent.

C'est sous la surveillance de Marie-Laure Possémé, sa maîtresse, qu'Aïko profite de ce moment se tenant tous les mercredis et samedis. Elle explique elle-même le concept : " L'idée est, d'une part, d'aider l'enfant à construire une relation avec l'animal, mais aussi qu'il se fasse confiance à lui-même. " Les enfants se succèdent tous les quarts d'heure afin que tous puissent s'exercer à la lecture.

Le chien, en plus d'être très câlin avec les enfants, ne se moque jamais d'eux. Un point essentiel pour sa maîtresse : " le chien est source de valorisation, car sans jugement. C'est une forme de développement personnel." En 2025 de nombreuses études, montrent que la présence d'un chien ou d'un chat posséderait notamment des effets apaisants en cas de stress. La LAC en plus de réduire le stress que peut provoquer la lecture, favorise la concentration et la compréhension.

Petit garçon lisant un livre à son chien © 123rf

Le rendez-vous lecture plait aux parents qui remarquent des changements chez leurs enfants. C'est le cas de Roselyne : "À la maison il ne veut pas autant lire ", confie-t-elle à La Voix du Jura à propos de son fils Eden 5 ans. Autre avantage de cette activité, lire "à voix haute". En effet, afin que le chien profite du récit des enfants, ceux-ci doivent le faire de vive voix.

Vaincre leur timidité, c'est aussi l'objectif de cet atelier : "Je pense que je n'aurais plus peur de parler devant tout le monde bientôt ", explique Allya, élève de CM2. Celle-ci va même réitérer l'expérience à la maison avec son chat. Le succès que rencontre l'activité enchante la formatrice qui ne compte pas s'arrêter là. Sur la base de point de fidélité, les enfants recevront à présent un livre (non choisi) après six séances.