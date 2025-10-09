Résultat de l'EuroDreams : le tirage du jeudi 9 octobre 2025, 30 000 euros par mois en jeu [EN DIRECT]

EURODREAMS. Pour son tirage de l'EuroDreams du jeudi 9 octobre 2025, la Française des Jeux (FDJ) vous propose de remporter la somme de 30 000 euros par mois, et ce, pendant 30 ans. Pour découvrir tous les résultats, rendez-vous sur cette page en début de soirée.

Allez-vous devenir multimillionnaire ? C'est une hypothèse qui peut faire rêver plus d'un joueur. En effet, ce jeudi 9 octobre, la Française des Jeux (FDJ) vous propose de tenter votre chance à l'occasion de son tirage de l'EuroDreams. À la clé : 30 000 euros par mois pendant 30 ans à celui ou celle qui parviendra à découvrir la combinaison parfaite. Nouvelle voiture, voyage à l'autre bout du monde ou de beaux cadeaux pour gâter vos proches, avec une telle somme, il est certain de pouvoir envisager l'avenir avec beaucoup plus de légèreté. Mais pour avoir la chance de décrocher une telle somme, encore faut-il jouer. Pour cela, rien de plus simple, vous avez jusqu'à 20h15 pour valider une grille. Quant aux résultats, ils seront disponibles en tout début de soirée sur cette page.

Chaque lundi et jeudi, la Française des jeux vous propose d'empocher 30 000 euros par mois pendant 30 ans, soit 10,8 millions d'euros au total. Pour jouer, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre dans un point de vente FDJ ou de valider une grille sur Internet en choisissant 6 numéros parmi 40 ainsi qu'un numéro Dream parmi une sélection de cinq numéros. Le tout, moyennant la somme de 2,50 euros. Mais attention, car comme le Loto ou l'EuroMillions, l'EuroDreams et un jeu de hasard et les chances de gagner sont minces. En effet, vous avez 1 chance sur 19 191 900 de découvrir la combinaison parfaite qui fera de vous un nouveau millionnaire.