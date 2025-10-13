Gers. Des soeurs vendent de la bière pour s'offrir un très étonnant appareil, elles vivent avec leur temps !

Les 24 soeurs de l'abbaye de Boulaur, dans le département du Gers, veulent acquérir un appareil moderne, qui devrait leur changer la vie.

Depuis 1949, l'abbaye de Boulaur, ancien prieuré fontevriste du XIIe siècle situé dans le Gers, abrite une communauté de 24 moniales cisterciennes. Entre prières et offices quotidiens, ces femmes consacrées travaillent également la terre et exploitent leur domaine agricole avec soin.

Afin de soutenir leur communauté, les sœurs ont décidé de proposer à la vente leurs productions maison, comme le rapporte Actus.fr Occitanie. Bières artisanales, confitures et pâtés sont ainsi mis en avant, fruits de leur travail et de leur savoir-faire, tous réalisés à partir d'ingrédients locaux et biologiques. Trois variétés de bières sont disponibles, élaborées à partir de céréales cultivées sur place : sarrasin, triticale et épeautre (attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il doit être consommé avec modération). Les confitures de cornouille, au goût acidulé rappelant la framboise ou la cerise, et le pâté de porc issu d'élevages responsables complètent cette gamme.

Mais derrière cette initiative gourmande se cache un objectif précis, qui surprend bien souvent les clients et les visiteurs. "Notre activité a pour but de faire vivre notre communauté et de permettre de petits investissements. Nous travaillons tous les jours pour gagner notre vie", explique d'abord Sœur Diane. Mais en se penchant plus sérieusement sur l'opération, on découvre que les sœurs souhaitent financer l'acquisition d'un appareil très précis : elles compte acheter une fraise rotative, un appareil moderne qui coûte environ 15 000 euros destiné à mieux préparer la terre et à limiter l'érosion des sols.

L'abbaye, ouverte au public tous les jours sauf le mardi, propose de visiter à la fois les parties historiques du monastère et les parcelles agricoles plusieurs fois par semaine. Les lieux accueillent également ceux qui souhaitent effectuer une retraite spirituelle de quelques jours, offrant ainsi une expérience à la fois culturelle et contemplative.

Pour cette campagne, les sœurs se sont fixé un objectif ambitieux : vendre 3 000 produits d'ici le 19 octobre 2025. La boutique en ligne permet de soutenir l'initiative, tout en découvrant la variété des spécialités de l'abbaye. Selon Sœur Diane, le soutien du public a toujours été un pilier de leur communauté : "Nous bénéficions d'un large soutien du grand public, et ce depuis toujours.", dit-elle à Actus.fr.

Grâce à cette opération originale, les sœurs allient engagement, savoir-faire et créativité, tout en donnant l'occasion au public de participer concrètement à la vie de la communauté.