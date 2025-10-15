Dans cette ville, la mairie décide de dépenser 800 000 euros pour prendre soin d'un arbre

Déplacer un chêne vieux de 400 ans pour le sauver ? C'est le choix fait par une commune, prête à dépenser une fortune. Mais des habitants s'opposent à cette décision.

Faut-il préserver la nature et les êtres vivants les plus anciens de la planète ? Si oui, quel est le juste prix pour défendre cette cause ? Le débat est presque philosophique, mais il est très concret dans la petite commune de Kyle, située aux États-Unis, dans le Texas. Des habitants et des élus sont en désaccord au sujet d'un arbre. Pas n'importe lequel : un chêne vieux de 400 ans. La ville prévoit de le relocaliser afin de libérer la route à côté de laquelle il est planté. Une décision qui fait sens, mais qui ne fait pas l'unanimité.

Pourquoi ? Parce que le coût de cette mesure s'élèverait à 800 000 euros (900 000 dollars), comme le rapporte la presse locale. "Jolene", le nom choisi à l'arbre, devrait être déraciné et déplacé cet automne. Menacé par la route qui grignote ses racines, le chêne quatre fois centenaire, ne sera sauvé que s'il est relocalisé. Et l'opération permettra donc à la ville de créer une extension à trois voies de Old Stagecoach Road. Selon la chaîne télévisée américaine NBCDFW, l'arbre mesurant plus d'1,20m de large, se trouve à moins de 15 centimètres de la chaussée et ses racines, déformant la route, obligent les automobilistes à ralentir et à céder le passage dans un virage.

À l'origine, la mairie a dû envisager plusieurs solutions face à la situation dont l'abatage du chêne. Afin de réaliser le projet d'agrandissement de la route, les responsables de la ville ont déclaré que déplacer Jolene était plus sûr que de détourner la route autour des les maisons et propriétés voisines. Mais les résidents sont divisés et certains craignent que l'arbre ne survive pas au déplacement. Depuis longtemps le chêne centenaire est un véritable point de repère local dans la ville.

© 12rf

En février, le conseil municipal de Kyle a voté largement - 6 contre 1 - pour déplacer l'arbre à environ 400 mètres de son emplacement initial afin de "réaligner l'ancien projet Stagecoach Road autour de l'arbre", selon les obligations routières de 2022. Jolene serait installé dans une zone spécialement aménagée pour mieux le protéger. Un endroit choisi pour "sa proximité avec l'emplacement actuel de l'arbre et de son profil de sol similaire", selon la ville. Les responsables de Kyle ont passé un contrat avec Environmental Design, une entreprise spécialisée dans le déplacement d'arbres complexes.

De leur côté, les habitants ont signé des pétitions et lancé un slogan : "Sauvez le chêne de Porter" pour empêcher le déplacement de l'arbre et forcer la mairie à abandonner son projet d'aménagement des voies publiques. "Cet arbre est plus vieux que les États-Unis", a déclaré Casey Landers, manifestant, début janvier.