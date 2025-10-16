Somme. "Rien ne peut le consoler..." Ce qui est arrivé à ce petit chien de 14 ans émeut les bénévoles d'un refuge

Ce petit chien âgé de 14 ans est inconsolable et attriste les bénévoles du refuge de Buigny dans la Somme. Malheureusement, le yorkshire va devoir s'habituer à une nouvelle situation peu enviable.

Le Journal d'Abbeville rapporte une histoire très touchante dans ses colonnes, celle d'un petit chien qui vient d'arriver au refuge de Buigny, dans la Somme. Abandonné à l'âge de 14 ans, ce yorkshire est dans une tristesse profonde qui touche les bénévoles de l'établissement. Lui qui avait connu le même maître toute sa vie, se voit pour la première fois sans propriétaire du jour au lendemain : il a été abandonné. A Buigny, les bénévoles compatissent avec le petit chien qui va devoir attendre d'être à nouveau adopté.

En France, les abandons d'animaux en sont pas rares. Ils sont en hausse de 10% depuis 2 ans avec une projection de 345 000 abandons pour 2025 selon Goodflair. Au refuge de Buigny, les bénévoles sont habitués aux abandons mais celui-ci les a particulièrement émus : " Chaque abandon est un déchirement pour nous, mais quand le chien a presque 14 ans c'est d'autant plus désarmant… ", souligne une bénévole du refuge.

Ce yorkshire est un cas plus complexe. "Rien ne peut rassurer ni consoler ce loulou qui n'a connu et aimé qu'une seule personne dans sa vie", explique une bénévole. En effet, le petit chien ne comprends pas sa situation et n'a qu'une idée en tête depuis son arrivée au refuge : " Il ne souhaite qu'une seule chose c'est rentrer chez lui là où il a toujours vécu, là où sont ses repères ses odeurs, ses habitudes, sa vie… ", témoigne une bénévole, qui sait que c'est impossible.

Un yorkshire couché sur le sol © 123rf

Malheureusement, le chien finira par comprendre la triste réalité à laquelle sont confrontés tous les autres animaux abandonnés, son maître ne reviendra pas. " Il devra accepter notre présence et sa nouvelle vie au refuge. Nous ferons notre maximum pour adoucir au maximum son séjour mais le mieux pour lui serait de trouver une nouvelle famille. Il attend patiemment sa nouvelle vie ", indique une bénévole.

L'abandon d'un animal est considéré comme un acte de maltraitance et est puni par la loi avec l'article 521-1 du Code pénal, comme l'explique l'UCR, l'Assurance santé et prévoyance, sur son site. Les personnes abandonnant leur animal encourent 2 ans de prison et jusqu'à 30 000 euros d'amende.