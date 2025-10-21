Bretagne. Dans cette commune, il faut garder ses animaux chez soi plusieurs jours, ils risquent de disparaître

Les habitants d'une commune du Morbihan doivent être attentifs : une opération menée par la mairie pourrait l'amener à s'emparer de leur animal de compagnie, si les consignes ne sont pas suivies.

La Ville d'Hennebont, dans le Morbihan, lance, du 27 au 31 octobre 2025, une opération de capture de chiens et de chats errants. L'action, menée avec la société SACPA et présentée dans un communiqué de la commune, vise à limiter la présence d'animaux sans propriétaire dans certains quartiers de la commune. Les services municipaux ont été alertés à plusieurs reprises ces dernières semaines, notamment dans le secteur du collège Paul-Langevin, où des habitants ont signalé la présence de chiens errants et de chats livrés à eux-mêmes.

Les agents de la SACPA, société gestionnaire de la fourrière intercommunale de Kerdal, à Lorient, se chargeront des captures qui auront donc lieu "aux abords du collège". Ils interviendront à l'aide de matériel adapté, dans le respect du bien-être animal. Les animaux récupérés seront ensuite conduits à la fourrière, identifiés, soignés si besoin et gardés pendant plusieurs jours, le temps de retrouver leurs propriétaires s'ils en ont un. S'ils ne sont pas réclamés, ils pourront être confiés à des associations partenaires pour adoption.

© 123rf

Pendant la durée de l'opération, les Hennebontais vivant près de ce quartier doivent être vigilants. "Les propriétaires d'animaux sont invités à garder leurs chiens et chats à domicile pendant cette période afin d'éviter toute capture accidentelle", a écrit la municipalité. Rappelons par ailleurs que l'identification des animaux domestiques est obligatoire en France. Elle constitue le seul moyen de les retrouver en cas de perte ou de capture accidentelle. Pour toute question relative à la capture ou à la récupération d'un animal, les habitants peuvent contacter la Mairie d'Hennebont ou la SAS SACPA de Kerdal.

Les campagnes de capture comme celle-ci sont menées régulièrement en Bretagne comme sur le reste du territoire français, notamment à l'approche de l'hiver, quand les abandons augmentent. Hennebont en profite pour rappeler quelques règles : un chien en divagation ou un chat non identifié peut être considéré comme errant, ce qui engage la responsabilité du propriétaire.