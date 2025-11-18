Beaucoup de gens pensent que ce comportement est celui d'un HPI, mais pas du tout selon un expert en psychologie

Le haut potentiel intellectuel est entouré d'idées reçues, notamment sur les signes précurseurs. Un comportement est perçu comme un signal, c'est faux.

Comment détecter un enfant HPI ? C'est une interrogation qui revient souvent chez les parents. Les personnes à haut potentiel intellectuel sont associées à un QI élevé, et plus précisément au-dessus de 130, ce qui peut être certifié par des tests chez des spécialistes. Ce sont souvent des petites habitudes du quotidien qui amènent à se questionner, telles que l'apprentissage du langage précoce ou encore une grande curiosité. Ces capacités sont aussi parfois observées à l'école.

Le terme HPI est cependant souvent accompagné d'idées reçues dont il faut se méfier. Nicolas Gauvrit, expert en psychologie étudiant les spécificités des enfants et adultes à haut potentiel, a notamment assuré à Linternaute.com que si "réussir à l'école peut être un signe", cela n'est pas systématique. Les enfants HPI ne sont pas toujours les premiers de la classe. Il est aussi souvent entendu que ce sont des élèves qui s'ennuient à l'école, c'est considéré par beaucoup de parents comme un signe de HPI. Or pour l'expert, "tous les enfants s'ennuient à l'école, mais par contre ce qui est vrai, c'est que les hauts potentiels s'ennuient plus au motif que c'est trop facile".

Certains comportements font également souvent l'objet de raccourcis. "Des gens pensent que si on est très anxieux, qu'on a du mal à régler ses émotions, qu'on est isolé, c'est le signe d'un haut potentiel, ce n'est pas le cas", a donné en exemple l'expert. L'hypersensibilité est donc régulièrement associée à un profil HPI, pourtant c'est une erreur.

"La plupart des caractéristiques supposées des personnes HPI, par exemple tout ce qui a trait à la personnalité, au sens de la justice, à l'hypersensibilité... ne sont pas du tout fondées", a confirmé Corentin Gonthier, maître de conférences en psychologie à Slate. Ce stéréotype vient notamment du fait que les enfants sont souvent identifiés HPI car ils ont consulté pour des difficultés et donc les études concernent moins ceux qui vont bien.

Il est préférable de se référer à des professionnels, plutôt que de tirer des conclusions hâtives. Toutes ces idées préconçues peuvent, en plus, entrainer des dérives. Certaines personnes qui savent qu'elles sont HPI ou prétendent l'être s'en servent pour expliquer tous leurs problèmes au lieu de chercher des solutions. Cette justification est de surcroit "beaucoup plus valorisante" et peut expliquer l'effet de "mode" autour du haut potentiel.

"C'est très tentant quand on est parent de se dire que peut-être notre enfant sera le prochain Einstein", a commenté Nicolas Gauvrit. Il faut donc vraiment faire attention aux croyances autour des HPI car cela peut être délétère pour les personnes qui sont haut potentiel, celles qui pensent l'être et leur entourage.