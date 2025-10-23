La fin du changement d'heure en France dès 2026 : c'est possible et très sérieux, l'idée de nouveau sur la table

Le changement d'heure dans l'UE et en France, c'est bientôt fini ? Alors que le débat européen semblait complètement stoppé, une nouvelle initiative pourrait le relancer. Et tout peut aller très vite !

Le changement d'heure est une habitude bien ancrée en France et dans les pays européens. Mais même ce qui paraît éternel prend fin un jour... Et si l'Europe en finissait enfin avec les aiguilles qui avancent et reculent ? L'Union européenne ne semble pas du tout décidée à remettre ce dossier sur l'établi, mais cela pourrait très vite changer. Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, a relancé le débat, lundi 20 octobre. Le chef du gouvernement espagnol a déclaré officiellement vouloir mettre fin à ce rituel semestriel. "Changer l'heure deux fois par an n'a plus de sens", a-t-il affirmé sur X. Madrid va proposer à la Commission européenne de mettre fin très vite au changement d'heure dans tous les pays de l'Union européenne.

Cette initiative ravive une question que Bruxelles avait tenté de trancher en 2019 : à la suite d'un vote favorable des eurodéputés, puis d'une vaste consultation publique, la Commission avait proposé d'abandonner le passage à l'heure d'été et à l'heure d'hiver, laissant à chaque État membre le soin de choisir son fuseau permanent. Mais le projet s'était enlisé, faute d'accord entre pays sur la date d'application et sur la coordination nécessaire pour éviter une mosaïque d'horaires au sein du marché unique.

L'Espagne est le premier grand pays européen à rouvrir le dossier. Pedro Sánchez a rappelé que les gains énergétiques du changement d'heure sont désormais marginaux, tandis que ses effets négatifs sur la santé - troubles du sommeil, fatigue accrue, hausse des accidents - sont mieux documentés. "Nos rythmes de vie, l'éclairage moderne et les économies d'énergie ont changé", plaide le Premier ministre, qui a déjà une date en tête : "L'Espagne va défendre à l'UE que nous votions au plus vite pour que nous en finissions enfin avec le changement d'heure dans l'année 2026", a-t-il déclaré.

Si cette proposition espagnole trouve un écho favorable à Bruxelles, ce qui est très probable, elle pourrait précipiter un alignement d'autres États membres. Tout pourrait aller vite. Puisque le Parlement européen a déjà voté en faveur de la fin du changement d'heure, il y a 6 ans, la procédure est déjà démocratiquement bien avancée. La France a aussi posé des jalons. Les sondages montrent que le pays est prêt, aucun dirigeant politique ne s'y oppose, et le souhait des Français est clair : la consultation parlementaire en 2019 a monté que 80% souhaitent la fin du changement d'heure (59% pour que l'on reste à l'heure d'été). On y était presque : les Etats membres devaient juste attendre une décision européenne commune, qui n'est jamais venue, du fait des crises du Covid 19 et de la guerre en Ukraine.

En cas d'accord rapide, 2026 pourrait donc marquer la fin du va-et-vient saisonnier des horloges. Si l'heure d'été est choisie comme heure permanente, cela impliquerait que, fin mars 2026, les Européens avanceraient leurs montres pour la dernière fois… avant de les laisser ainsi définitivement. Mais cette date semble à ce stade très ambitieuse : l'agenda de l'UE et les ordres du jour ne se changent pas en quelques semaines sur un coup de tête. Par ailleurs, harmoniser les fuseaux horaires au sein de l'Union reste essentiel pour le transport, les communications et le commerce. Trouver un accord entre tous les pays membres sur l'heure à conserver n'est peut-être pas aussi simple que le Premier ministre espagnol l'imagine. En 2019, des désaccords étaient manifestent : selon des sondages, au Portugal, à Chypre ou en Pologne, c'est l'heure d'été qui était nettement préférée. A l'inverse, l'heure d'hiver était plus largement demandée en Finlande, au Danemark, ou aux Pays-Bas.