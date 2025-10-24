Météo : giboulées et fraicheur, le ressenti devient hivernal dans ces départements ce week-end

Pour ce dernier week-end d'octobre, les températures chutent en France. Certains départements feront même face à des giboulées.

Après une semaine très agitée, marquée par la tempête Benjamin, le week-end ne sera pas des plus agréables. Le temps s'annonce encore bien venté et humide. Si ce vendredi est un peu plus calme, samedi, une perturbation active traverse la France. Selon La Chaine Météo, elle va ajouter "des pluies supplémentaires à celles tombées durant la semaine". L'est sera particulièrement touché, alors que des éclaircies se dessineront par la Bretagne et sur le quart nord-ouest. Sur le Centre, l'Auvergne et jusqu'aux reliefs de l'est, les averses peuvent prendre un caractère orageux. Le vent sera, par ailleurs, assez soutenu sur les côtes de la Manche.

Dimanche, les pluies persistent des Pyrénées aux frontières de l'est. Dans le quart nord-ouest, de belles éclaircies sont possibles en matinée. Le vent sera sensible près de la Méditerranée, jusqu'à 90 km/h, chassant les nuages l'après-midi.

© La Chaine Météo

L'événement météorologique qui marquera le week-end est la baisse des températures, qui vont tomber 3/4 degrés sous les normales de saison, provoquée par une masse d'air polaire. "Un régime de giboulées se mettra en place dans une ambiance presque froide", annonce La Chaine météo, particulièrement au nord-est. Avec le vent, le ressenti deviendra hivernal, surtout près des reliefs.

Dès samedi, les températures se situeront, en effet, entre seulement 10 et 12 degrés sur une large partie nord contre jusqu'à 17 degrés près de la Méditerranée. Quelques degrés seront encore perdus le lendemain avec entre 4 et 11 le matin et 7 à 13 au nord l'après-midi et jusqu'à 18 au sud. Il fera notamment entre 7 et 11 à Strasbourg, 6 et 10 à Metz, 6 et 12 à Auxerre, mais aussi 5 et 10 à Aurillac. Il faudra donc bien se couvrir lors de ce premier coup de frais notable, qui tombe pile le week-end du passage à l'heure d'hiver.

Cette météo sera propice aux chutes de neige notables en montagne et ce dès 1200 mètres, notamment dans les Vosges et le Jura. Le temps pourrait s'améliorer dans les prochains jours, avec un redoux en milieu de semaine prochaine ainsi qu'un ciel plus lumineux et un temps moins venté.