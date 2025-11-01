Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce samedi 1er novembre 2025, 14 millions à remporter [EN DIRECT]

LOTO. Pour ce nouveau tirage Loto, 14 millions d'Euros ont été mis en jeu. Découvrez les résultats de ce tirage sur cette page.

La chance va-t-elle vous sourire le soir du samedi 1er novembre ? Quel numéro jouer ce samedi 1er novembre pour devenir multimillionnaire ? Le 6 ? Le 36 ? Le 15 ? Le tirage Loto a lieu samedi soir et il y aura sûrement quelques déçus... Si personne ne parvenait à trouver tous les chiffres de la combinaison gagnante, certains, chanceux quand même, pourront avoir parié sur quelques bons chiffres. Ils pourraient ainsi remporter quelques Euros, voire des dizaines, des centaines ou des milliers d'Euros.

Retrouvez les résultats du Loto du jour :

Aussi, trois grilles cochées des cinq bons chiffres, mais pas du bon numéro Chance, par exemple, permettent à leurs propriétaires de repartir avec une belle petite somme.

Pour jouer au Loto, il vous suffit de cocher six numéros : cinq numéros sur une grille de 49 numéros et un numéro Chance sur une grille de dix numéros. Vous remportez le jackpot si vous avez cinq numéros gagnants et le numéro complémentaire. Le prix d'une grille est de 2,20 Euros. Bonne chance à toutes et à tous !