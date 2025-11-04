Il sauve un chat des griffes d'un python, les images sont spectaculaires

Un homme a porté secours à un chat prisonnier d'un python. Il a filmé puis publié la scène impressionnante sur Internet.

À Singapour un homme a sauvé un chat des griffes d'un python, il a même raconté son exploit dans un post Facebook. La scène spectaculaire a été filmé par Marcus Lee alors qu'il tentait désespérément de sauver l'animal prit au piège, selon le quotidien indien The Economic Times. Publié le 30 octobre, la vidéo est devenue virale en Asie avec des réactions d'internautes assez diverses.

L'homme a été alerté par "un bruissement dans les broussailles" puis des "grognements" et un "miaulement étouffé" ainsi qu'un "râle humide et gargouillant". Ce qui semblait être alors pour lui une dispute entre chats s'est avéré être une scène effroyable : "Un chat du quartier pris au piège des anneaux implacables d'un python". À ce moment-là, Marcus Lee a semble-t-il eu un doute : devait-il sauver ce pauvre chat ou laisser la vie sauvage suivre son cours ?

Finalement, il a agi par pur instinct : comme il l'a raconté, il a attrapé la queue du reptile et l'a soulevé du sol en le faisant tourner dans les airs. D'une main, il filmait la scène, de l'autre il secouait le python avec énergie. L'homme a fini par utiliser son pied pour libérer l'animal, ce qui a très bien fonctionné au bout d'un certain moment. Enfin libéré, le chat "s'est précipité dans la sécurité de l'ombre", peut-on lire dans le média indien. Le serpent, quant à lui, s'est enfui dans les buissons.

Après ce combat acharné, l'homme s'est assuré que le python allait bien selon le média singapourien AsiaOne : "J'ai surveillé le python, m'assurant qu'il était indemne… J'ai murmuré des excuses dans l'obscurité, espérant qu'il accepterait mon geste pour son repas perdu. Si cela avait été le serpent en détresse, je me serais battu avec la même ardeur. Il ne s'agissait pas de choisir un camp", a-t-il dit.

La vidéo a suscité de vives réactions partagées de la part des internautes : "Dès qu'une personne ressent le besoin de se filmer, c'est forcément pour créer du contenu. Si vous essayez vraiment de "sauver" le chat, pourquoi utiliser une seule main et continuer à filmer ?", a reproché l'un d'eux. D'autres l'ont remercié : "Merci au nom de tous les amoureux des chats. Peut-être était-ce le destin d'intervenir ? Peut-être n'était-ce pas le moment pour ce chat ?". Enfin, certains ont estimé que l'intervention de l'homme n'était pas nécessaire : "Ne devrions-nous pas laisser la nature suivre son cours ? Toutes les interventions ne sont pas nécessaires. Alors la vie du chat est plus précieuse que celle du serpent ?"