Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce samedi 8 novembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Le tirage Loto de samedi 8 novembre propose aux participants de gagner 817 millions d'euros. Retrouvez les résultats du Loto.

La Française des Jeux propose aux participants du tirage du Loto de remporter la somme convoitée de 17 millions d'euros. Une cagnotte non négligeable avec laquelle le gagnant pourrait réaliser quelques achats intéressants... Un voyage, une belle voiture ou une collection de montres de luxe… Autant de possibilités qui s'offrent au gagnant potentiel du tirage du Loto de la FDJ.

Il est encore possible de tenter sa chance. Pour cela, il faut jouer avant 20 h 25 samedi 8 novembre au soir, sans quoi il vous sera impossible d'espérer remporter le pactole. Retrouvez les résultats du Loto du samedi 8 novembre ci dessous :

La journée de samedi a été mouvementée avec l'arrivée d'un nouveau jeu. La Française des Jeux a lancé ce samedi un nouveau tirage de hasard appelé Crescendo. Concrètement, entre 13 heures et 19 heures tous les samedis dorénavant, il pourra y avoir jusqu'à sept tirages successifs qui permettront de remporter au minimum 100 000 euros et, faute de vainqueur, jusqu'à 700 000 euros. Chaque heure, si personne ne trouve le résultat gagnant, le montant du gros lot augmentera de 100 000 euros. De quoi pimenter un peu plus les choses… Alors à vos grilles et bonne chance !