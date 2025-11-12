Une adolescente de 17 ans paie son billet de train, le contrôleur lui met quand même une amende

Une voyageuse a dû payer une amende dans le train, alors qu'elle avait bien acheté son billet. Le contrôleur s'est montré inflexible et la direction le soutient.

Une jeune voyageuse de 17 ans qui doit payer une amende alors qu'elle détient bien un billet de train et le bon ? C'est l'histoire étonnante qui s'est produite dans un train qui partait de Lausanne en Suisse. Le contrôleur qui l'a verbalisée est resté ferme et la direction des Chemin de fer fédéraux suisses (CFF) le soutient.

Mais que s'est-il passé ? Pourtant habituée de ce train, qui l'amène trois fois par semaine à son entrainement de foot, la jeune femme s'est vue pénalisée d'une amende pour "absence de billet". Selon le média suisse 20 Minuten, l'adolescente, par mégarde, n'avait pas acheté son billet de train à l'avance comme à son habitude. Ce n'est que lorsqu'elle s'apprêtait à monter dans le train qu'elle a l'acheté en ligne, directement sur son téléphone.

Paiement confirmé, elle pensait alors être en règle, mais c'est au moment où le contrôleur lui a demandé son billet, quelques minutes après, que la situation a pris une mauvaise tournure pour la passagère. En effet, le QR Code du ticket n'était pas visible sur l'application, seul le justificatif de paiement était disponible, ce qui ne suffit pas pour le contrôleur. "Elle a eu beau lui montrer que le billet était payé, il n'a rien voulu savoir", a insisté le beau-père de la voyageuse agacé, auprès du média suisse.

En l'absence du QR Code afin de valider le ticket, le contrôleur a mis une amende de 96 euros à la jeune femme. Ce qui indigne encore la jeune fille et sa famille. "Ce n'est pas tant une question d'argent que de principe. On la juge coupable, alors qu'elle n'a rien à se reprocher", soutient le beau-père. Suite à cela, les parents de la voyageuse ont porté réclamation auprès de la CFF (l'équivalent suisse de la SNCF), sans obtenir gain de cause.

La direction des Chemin de fer fédéraux suisses (CFF), de son côté, soutient la décision de l'agent qui n'aurait, selon elle, qu'appliqué la procédure. "L'heure de paiement […] ne signifie pas que l'e-ticket est finalisé", a expliqué un porte-parole, "Il est de la responsabilité du client de s'en assurer avant le départ du train". Le QR Code mettrait environ 11 minutes à apparaître, une information dont la voyageuse n'avait pas connaissance. "Cette règle peut paraître stricte, mais elle est nécessaire pour s'assurer qu'un billet ne soit pas acheté qu'une fois que le contrôleur arrive", a conclu le porte-parole.