Les Anglais l'ont honteusement volée à Napoléon à Waterloo, une broche de 13,04 carats vendue aux enchères

À l'occasion de la semaine du luxe à Genève, les 11 et 12 novembre, les maisons Sotheby's et Christie's mettent aux enchères des bijoux à la valeur financière et patrimoniale exceptionnelle. Parmi eux, est proposée à la vente une broche ayant appartenue à Napoléon Bonaparte.

Des bijoux estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros sont mis aux enchères chez Sotheby's dont une broche ornée de diamants, ayant appartenu à Napoléon lui-même. En effet, l'empereur l'avait perdue dans la plaine de Waterloo en fuyant face aux soldats britanniques et prussiens à l'issue de la célèbre bataille. Le bijou estimé entre 130 000 et 220 000 euros, aurait été créée pour Napoléon vers 1810 "probablement pour orner son bicorne lors d'occasions spéciales" précise la maison de vente.

La broche circulaire, d'environ 45 mm de diamètre, présente en son centre un grand diamant ovale de 13,04 carats, entouré de près d'une centaine de diamants anciens taillés à la mine, de formes et de tailles variées, disposés sur deux rangées concentriques. Elle fut offerte, après avoir été perdu par l'empereur, au roi de Prusse Frédéric-Guillaume II comme trophée de guerre le 21 juin 1815, trois jours seulement après la bataille de Waterloo.

Image de la vente en direct © Sothebys.com

Autre bijoux d'exception mis aux enchères, le Mellon blue, un diamant bleu vif de 9,51 carats, "d'une pureté exceptionnelle". Sotheby's estime sa valeur à environ 26 millions d'euros. Cette pierre a appartenu pendant des décennies à Rachel Lambert Mellon, horticultrice, philanthrope et collectionneuse d'art américaine, notamment connue pour avoir réaménagé la roseraie de la Maison Blanche à la demande de John F Kennedy.

Enfin, la pièce maîtresse des ventes est Rose éclatante, un diamant rose vif de 10,08 carats aux coins arrondis et facettes larges. Le bijou est estimé à un peu plus de 17 millions d'euros. Il est nommé ainsi en raison de sa couleur rose lumineuse et pure, une caractéristique "extrêmement rare, car la plupart des diamants roses présentent des nuances secondaires", selon Sotheby's.