Presque 30 degrés ! L'effet de foehn bouscule la météo, le thermomètre s'affole dans quelques départements

Certaines régions gagnent jusqu'à 10°C en quelques jours et profitent d'un temps printanier exceptionnel pour la mi-novembre. Mais il y a un revers à cette hausse des températures.

C'est un temps particulièrement doux, et même chaud pour la saison, qui est attendu en France cette fin de semaine. Alors qu'à la mi-novembre, les premiers signes de l'hiver sont censés s'installer avec des baisses de températures et des moyennes comprises entre 10 et 12°C au nord et 13 et 15°C au sud, le mercure va gagner jusqu'à 10 degrés par endroits entre le mercredi 12 et le vendredi 14 novembre.

Le temps va se réchauffer sous l'effet des masses d'air subtropicales venant du Maghreb qui arrivent en France par le sud. Résultat : des températures a minima printanières et parfois estivales sont attendus dans toute la moitié sud du pays et jusqu'au centre de la France avec un ciel lumineux et un temps sec. Des hausses de températures sont aussi annoncées dans le nord, mais le nord-ouest risque de voir le ciel se couvrir lors de quelques passages nuageux.

Cette douceur doit être encore plus marquée dans un large quart sud-ouest avec l'effet de foehn qui assèche le vent et réchauffe la température en descente des Pyrénées, mais aussi du Massif central. L'effet de foehn est un événement météorologique durant lequel l'air qui s'est refroidi et chargé en humidité en franchissant une montagne, s'assèche et se réchauffe lorsqu'il perd en altitude en descendant des sommets et apporte un temp très doux sur son passage. C'est ce phénomène qui va faire grimper le mercure jusqu'à 9 degrés au-dessus des normales de saisons dans les Pyrénées-Atlantiques et la région Centre.

© La Chaîne météo

De mercredi à vendredi, l'indicateur thermique national est estimé autour des 16°C, soit 6 degrés de plus que les normales saisonnières indique La Chaîne météo. Et si la douceur s'impose dès le mercredi, c'est bien jeudi que le pic de douceur doit être atteint : entre plus 6 et 10 degrés dans le quart sud-ouest, plus 3 à 8 degrés au sud-est avec une hausse des températures plus marquée vers Lyon, mais aussi plus 7 à 8 degrés dans le Grand Est. Même l'Ile-de-France et les régions situées sur la côte de la Manche doivent s'attendre à gagner quelques degrés supplémentaires, entre 6 et 7 selon les estimations de La Chaîne météo.

Concrètement, cela signifie qu'il fera jusqu'à 25°C à Pau dans les Pyrénées Atlantiques, autour de 20°C à Bourges et même 22°C à Châteauroux, 18°C dans une large partie du Grand Est et de l'Ile-de-France selon les prévisions de La Chaîne météo. Mais certains météorologues avancent des températures encore plus chaudes : "Les 25°C seront largement dépassés dans le Sud-Ouest, et les 23°C atteints jusque sur le nord du Massif central", écrit Serge Zaka. Ce dernier rappelle que le record des températures automnales s'élève à 29°C à Saint-Jean-de-Luz et à 29,6°C dans les Landes. Il ajoute que ce jeudi "ces valeurs pourraient être approchées, voire dépassées localement au pied des Pyrénées".

Les thermomètres afficheront plutôt 16°C en Normandie et en Bretagne. Ils oscilleront entre 14 et 16°C dans les Hauts-de-France. La hausse des températures ne sera toutefois que de courte durée, car dès le week-end et jusqu'en milieu de semaine prochaine l'air se rafraîchira au point de faire perdre 10 degrés à la moyenne nationale qui passera de 16 à 7°C autour du 20 novembre.