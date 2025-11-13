Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 13 novembre 2025 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams a-t-il fait de vous un heureux rentier ? Voici tous les résultats.

Cette semaine est particulièrement riche en émotions du côté de la Française des jeux. Et le tirage EuroDreams n'est pas en reste : ce jeudi 13 novembre 2025, la Française des jeux promettait 30 000 euros par mois pendant trente ans au lieu de 20 000 euros en temps normal. Mais il semblerait que la chance n'ait pas été au rendez-vous ce jeudi soir. Selon la répartition des gains affichée sur le site de la Française des jeux, il n'y a eu aucun vainqueur au premier rang.

En revanche, deux grilles ont été cochées correctement des six bons chiffres, seul le numéro Dream manque à l'appel. L'une d'entre elles avait été validée en France. Cela signifie qu'au moins un joueur ayant tenté sa chance dans l'Hexagone touchera 2 000 euros par mois pendant les cinq prochaines années, de quoi bien arrondir ses fins de mois, c'est certain ! Retrouvez sans plus attendre tous les résultats EuroDreams du jour :

Tirage du jeudi 13 novembre 2025 7 - 15 - 18 - 19 - 24 - 32 / 2

Un incroyable tirage Euromillions vendredi

Il n'y a pas qu'à l'EuroDreams cette semaine que le gros lot est plus important qu'en temps normal. Demain, vendredi 14 novembre, le tirage Euromillions proposera 123 millions d'euros à qui veut tenter sa chance. Les résultats seront connus dans la soirée. Il est dès à présent possible de tenter sa chance moyennant également 2,50 euros.

Samedi soir, le jackpot sera, dans une moindre mesure, tout aussi conséquent pour un tirage Loto. En effet, ce seront 20 millions d'euros qui seront promis à celui ou celle qui parviendra à trouver les résultats gagnants ! À noter qu'à ce jeu de hasard, la cagnotte moyenne remportée est de cinq millions d'euros. Avis aux amateurs, la grille est vendue 2,20 euros pour ce tirage.