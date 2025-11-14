Météo : le week-end sera bien arrosé, voici les départements où il pleuvra en quantité

La douceur va progressivement s'estomper ce week-end. Il sera aussi compliqué d'échapper à la pluie, qui va tomber en quantité dans certains départements.

Ce vendredi 14 novembre, la douceur est toujours de mise, mais le temps se dégrade. Des averses éparses ponctuent la journée de l'ouest au centre. En fin de journée, les pluies s'accumulent dans les Cévennes. Elles circulent également de l'Auvergne-Rhône-Alpes à la Bourgogne et la Champagne et peuvent prendre un caractère orageux. Le temps instable continue ce week-end.

Samedi, la perturbation de la veille s'élargit. Les pluies continuent sur l'ouest et vont jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le nord-est du Languedoc et même la PACA et la Corse. Elles sont particulièrement marquées sur la région PACA et la Bourgogne ainsi que sur les Cévennes et la moyenne vallée du Rhône et peuvent encore tourner à l'orage. Des cumuls conséquents sont craints par endroits, avec possiblement jusqu'à 70 à 100 mm de précipitations. Ces prévisions pluvieuses sont confirmées par le modèle ECMWF.

Le quart sud-ouest conserve de belles éclaircies. Les températures commencent à baisser, mais restent agréables avec en moyenne entre 14 à 19 degrés l'après-midi, selon La Chaine Météo.

© La Chaine météo

Dimanche, le temps automnal se poursuit avec pluies et vent. Le brouillard sera assez présent sur la moitié nord en matinée. Le sud-est fera toujours face aux intempéries avec des averses orageuses. Sur le reste du pays, le temps sera variable, mais restera souvent nuageux. Un vent de nord-est va se lever rendant l'atmosphère plus fraiche. La barre des 15 degrés ne sera dépassée que dans la moitié sud et la fraicheur sera accentuée par l'humidité.

Il sera donc difficile d'échapper à la pluie ce week-end dans l'Hexagone et de bien en profiter. Si les intempéries doivent se calmer en début de semaine prochaine, c'est le froid qui va prendre le relais avec des températures maximales tournant autour des 10 degrés et des minimales souvent entre 0 et 4 degrés. Elles pourront même être négatives vers le nord-est. Il s'agira ainsi de la première réelle offensive hivernale de la saison, il faudra bien se couvrir.