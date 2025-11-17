Il coupe les arbres de la commune qui lui gâchent la vue, il s'en réjouit, mais la nature pourrait se venger

Un habitant d'une résidence en bord de mer a décidé d'abattre des arbres de la ville pour améliorer sa vue. D'autres habitants l'ont suivi, mais ils s'exposent à des risques majeurs désormais.

À New York, un habitant a abattu des arbres de la ville, en tout illégalité, afin d'améliorer la vue depuis sa résidence. D'autres habitants ont pris cette même initiative selon des militants écologistes qui dénoncent ces infractions. Les auteurs de ces actes, qualifiés d'irresponsables par le département de la conservation de l'État, n'ont pas été condamnés ni même inquiétés par les autorités, selon le média local New York Post.

Le média raconte comment un retraité de 85 ans, résident dans le Queens, s'est armé d'une scie à métaux afin de raser une douzaine d'arbres appartenant à la commune sur un terrain municipale. Il n'est pas le seul : les habitants de la 130e rue à College Point sont nombreux à avoir perturbé la zone riveraine autour du parc Powell's Cove. Ceux-ci auraient détruit la végétation publique sous prétexte d'éliminer les plantes envahissantes et d'améliorer l'entretien du parc, toujours selon les défenseurs de l'environnement.

"C'est devenu un peu le Far West là-bas", a déclaré Kat Cervino, présidente du Coastal Preservation Network. La militante aurait aperçu le résident en question lorsqu'elle se préparait à une opération de nettoyage de plage bénévole dans la région. Celui-ci aurait alors anéanti au moins 12 arbres, ne laissant apparaître que "leurs tristes troncs après ce massacre de la végétation, a-t-elle déclaré, qualifiant la scène de "sidérante dans le pire sens du terme".

Maison cachée par arbres © 123rf

De son côté, le propriétaire d'une résidence à un million de dollars, Manuel Rueda, a déclaré au journal qu'il était simplement en train de dégager un dense et imposant massif de bambous qui menaçait sa demeure en bord de mer. La douzaine d'arbres en question qui entouraient les arbres et qui ont été abattus lors de l'opération n'étaient que des dommages collatéraux, a-t-il déclaré. "J'ai envoyé tellement de dossiers à la mairie pour demander de l'aide concernant le bambou — il était aussi haut que le bâtiment et il détruisait les fondations de la maison", s'est-il justifié.

La deuxième raison qui l'a motivé à abattre les arbres n'est autre que la vue sur le front de mer qu'il a depuis chez lui. "Ces gens-là, ils font la même chose. Alors je me suis dit : "Pourquoi pas ?", a-t-il déclaré à propos de ses voisins. Et d'ajouter : "J'ai fini par faire quelque chose que la ville se devait de faire". Justement, le département des parcs a indiqué au média que le parc de Powell's Cove avait subi de nombreux incidents d'abattage d'arbres ces dernières années, mais que personne n'avait été verbalisé à ce sujet.