Un garçon de 9 ans vend son vélo pour participer au championnat du monde de mathématiques, il rentre chez lui avec une médaille d'or

Sa victoire, il la doit à son sacrifice : ce garçon de 9 ans a ému le monde entier en remportant une médaille d'or lors d'un championnat international de mathématiques.

Les parents le savent : avoir des enfants c'est aussi leur faire comprendre qu'il faut parfois faire des sacrifices pour arriver à ses fins. Pour le petit Jhofran Uchasara, un jeune Péruvien de 9 ans, cette leçon de vie est déjà parfaitement intégrée. Ce dernier a surpris les internautes du monde entier récemment en faisant un très gros effort pour remporter un joli trophée : il a en effet dû vendre son vélo pour participer à un championnat international de mathématiques. Et son sacrifice n'a pas été fait en vain.

Le championnat du monde de mathématiques, qui a pris place en fin d'année dernière au Canada, demande souvent des moyens conséquents aux participants et à leurs familles. Le garçon péruvien, faute d'avoir assez d'argent pour financer le voyage, a dû trouver une solution. Il a décidé de mettre son vélo en jeu lors d'une tombola afin de rassembler suffisamment pour faire l'aller-retour. Se séparant de l'un de ses biens les plus précieux, le garçon a profondément touché des internautes sur les réseaux sociaux.

Son histoire a d'abord été racontée par la presse locale, avant que le jeune garçon devienne un phénomène sur le continent, jusqu'au Brésil avec des article dans Metrópoles, journal en ligne parmi les plus lus du pays, ou des reportages disponibles sur YouTube. En quelques semaines, son aventure a finalement fait le tour du monde.

L'article de Metropoles. © Capture Metropoles.com

Il faut dire qu'avant même le concours, des milliers de personnes se sont mobilisées pour l'aider. Le garçon a ainsi reçu des dons supplémentaires, en plus des fonds nécessaires réunis, lui permettant d'assurer son hébergement et sa nourriture pendant le tournoi. Et lors de la compétition, réunissant des jeunes de 14 pays, Jhofran Uchasara a surpris le public par sa performance et son talent.

Faisant preuve d'un raisonnement logique et d'une agilité manifestement bien supérieurs à la moyenne, le garçon de 9 ans a résolu 30 problèmes en seulement 37 minutes. Un score qui l'a placé au sommet du podium. Il a même surpassé des adversaires plus âgés et plus expérimentés. Jhofran Uchasara a réussi à remporter la médaille d'or, ce qui a participé à rendre cette belle histoire populaire : preuve en est, elle a franchi les frontières !