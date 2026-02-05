Avec 96 millions de vues, ce film d'action est le plus regardé sur Netflix en janvier

Depuis le début de l'année, un film suscite la curiosité des abonnés, au point de réaliser plus de 96 millions de vues en deux semaines.

Netflix a l'habitude de créer des phénomènes qui suscitent la curiosité de ses abonnés : de K-Pop Demon Hunters à Sous la Seine, plusieurs films ont connu une hype énorme jusqu'à devenir de gros succès pour la plateforme de streaming. Depuis janvier 2026, on attend toujours de connaître quelle sera la prochaine sortie à atteindre le Graal, le "Top 10 de tous les temps" de la plateforme de streaming.

Si pour le moment aucune production ne s'est hissé à ce niveau du classement, un film d'action connaît un joli succès depuis sa sortie le 16 janvier 2026. A la date du 4 février 2026, il cumule déjà 96,6 millions de vues et il s'impose en tout cas comme le long-métrage qui a eu le plus gros succès depuis le mois de janvier. Il n'y a pas à dire, The Rip réalise le meilleur démarrage Netflix de l'année à ce stade. Ce n'est pas encore suffisant pour atteindre le top 10 des meilleurs lancements de Netflix des films anglophones, mais il fait déjà mieux que la moitié des lancements des films non-anglophones, comme Exterritorial, Nowhere, The Plateforme ou The Great Flood.

© Claire Folger/Netflix © 2025.

Réalisé par Joe Carnahan, ce film d'action marque le retour de Matt Damon et Ben Affleck ensembles à l'écran. Ils incarnent deux flics de la brigade spécialisée dans la lutte contre le trafic de stupéfiants qui découvrent une importante somme d'argent dans une planque à Miami, peu de temps après que l'une des leurs ait été assassinée. Mais la confiance de l'équipe s'effrite progressivement lorsque chacun se soupçonne mutuellement de vouloir voler cet argent.

Les deux stars de Will Hunting donnent également la réplique d'autres acteurs connus, comme Steven Yeun (Acharnés, The Walking Dead), Teyana Taylor (lauréate d'un Golden Globe pour son rôle dans Une bataille après l'autre) ou Kyle Chandler (King Kong, Friday Night Lights).

The Rip est un divertissement efficace, sans prise de tête, utile pour occuper une soirée, mais qui ne marquera pas durablement les esprits en dehors de son éventuel score en nombre de visionnages. Et sur ce point, le film semble encore un peu court en audiences pour prétendre au top 10 de Netflix, son public s'étant effrité en troisième semaine. S'il a peu de concurrence pour l'instant, il n'est pas impossible qu'un autre long-métrage le détrône dans les prochaines semaines et lui ravisse la couronne de meilleur lancement de 2026.