Le supermarché ne fait pas payer une cliente pendant 4 ans, le gérant a même une astuce pour qu'elle ne s'en rende pas compte

Pendant 4 ans, le propriétaire d'une épicerie a payé les courses d'une cliente vulnérable sans qu'elle ne s'en rende compte. Aujourd'hui, il révèle sa technique pour inciter à suivre son exemple.

Le propriétaire d'une épicerie prend à sa charge les courses d'une cliente vulnérable depuis 4 ans. Cette histoire touchante se passe en Chine, dans un magasin alimentaire de quartier de Pingxiang. Chen Hui, 38 ans, commerçant et propriétaire d'une épicerie vient en aide à une habituée de son magasin en payant ses achats à sa place. Cette dernière est dans une situation financière délicate, elle n'a pas le sous pour subvenir à ses besoins. Le geste quotidien du gérant est très simple : sa générosité consiste à ne pas scanner tous les articles de la cliente.

La rencontre entre l'épicier et sa cliente date de l'été caniculaire de 2021, rapporte le média local CNS. Chen Hui ce jour-là accueille une femme âgée vêtue d'une doudoune ce qui l'étonne par une telle chaleur. Il apprendra plus tard que la cliente souffre de troubles psychologiques, depuis un drame familial survenu il y a une dizaine d'années et qu'elle n'a personne pour s'occuper d'elle. La cliente payait à chaque fois avec de la petite monnaie puis, au fil du temps, est devenue une habituée.

Scanner de codes barres d'une caisse © 123rf

Au début, Chen Hui fait croire à la femme âgée qu'une cagnotte en ligne avait été lancée ce qui l'a touchée. "Des gens ont déjà payé pour vous. Prenez juste ce dont vous avez besoin", lui a-t-il expliqué. Mais un jour, la cliente habituée fait une demande au propriétaire, se rendant compte qu'elle n'appréciait pas que l'on paye pour elle : "Puis-je payer la prochaine fois ?" Touché par sa situation, le commerçant a mis en place une autre technique. Lors de ses passages en caisse, le commerçant prenait soin discrètement de ne scanner qu'une partie minime de ses articles.

"Je ne veux pas qu'elle se sente prise en pitié ou moquée", insiste-t-il. Ses actes de bienveillance, Chen Hui les considère tout à fait justes : "Ce dont elle a besoin ne coûte que quelques dizaines de yuans à chaque fois. Je peux me le permettre. Elle a besoin d'aide, et je peux la lui apporter". Après avoir gardé son secret caché pendant quatre ans, le commerçant a finalement décidé de le révéler. Une décision qu'il espère pourra inciter d'autres "âmes charitables" à suivre son exemple.