Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 28 novembre 2025, 178 millions d'euros remportés en France

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, 178 millions d'euros étaient mis en jeu. L'heure des résultats venue, on apprend que le grand vainqueur avait tenté sa chance en France !

Au terme de plusieurs semaines de suspense, c'est finalement en France que le gros lot du tirage Euromillions a été remporté ce vendredi 28 novembre 2025. Alors que près de 178 millions d'euros étaient promis, ce sont très exactement 178,6 millions d'euros qui ont été remportés par un joueur qui avait validé sa grille en France. Résultat, mardi, seulement 17 millions d'euros seront mis en jeu.

Dans le détail de la répartition des gains, on découvre également qu'une autre grille ayant été validée en France a permis à son ou sa propriétaire de remporter 205 348,80 euros. Elle a été cochée correctement des cinq bons chiffres et d'un des deux numéros étoile. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats Euromillions gagnants du jour :

Tirage du vendredi 28 novembre 2025 5 - 29 - 33 - 39 - 42 et les numéros étoile 3 et 9

My Million DT 593 0475

Quels sont les prochains tirages ?

Le tirage Euromillions de ce vendredi soir remporté, les joueurs qui n'ont pas décroché le pactole pourront retenter leur chance mardi prochain. Cette fois donc, seulement 17 millions d'euros seront mis en jeu. Dans le cas où il n'y aurait pas eu de grand gagnant, près de 190 millions d'euros auraient pu être remis sur la table, pour le plus grand bonheur des participants.

D'ici là, il y aura deux tirages du Loto. Samedi, on sait déjà que sept millions d'euros sont mis en jeu. La cagnotte du tirage de lundi en revanche dépend du résultat de ce samedi. En cas de victoire, seulement deux millions d'euros seront mis en jeu. Ce seront huit millions si personne ne trouve les résultats. Lundi également, le tirage EuroDreams proposera de remporter non pas 20 000 euros par mois pendant trente ans, mais 30 000 euros. Un tirage là encore exceptionnel qui pourra néanmoins être reproposé si personne ne remporte le gros lot.