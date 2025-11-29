Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce samedi 29 novembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. C'est le week-end et, avec lui, une chance de gagner 7 millions d'euros lors du tirage de la FDJ. Les résultats du tirage Loto ont-ils été trouvés ? Découvrez les résultats sur cette page.

Ce samedi 29 novembre, sept millions d'euros sont mis en jeu. Le tirage du Loto du jour vous permettra peut-être de les remporter !

La chance sera-t-elle de votre côté ce samedi soir ? Quel numéro faut-il jouer pour espérer devenir multimillionnaire ? Le 8 ? Le 32 ? Le 15 ? Sans nul doute, il y aura sûrement quelques déçus...

Si personne ne parvenait à trouver tous les chiffres de la combinaison gagnante, certains chanceux pourront tout de même parier sur quelques bons chiffres. Les plus chanceux pourraient ainsi remporter quelques euros, voire des dizaines, des centaines ou des milliers d'euros. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats du tirage du Loto du jour :

Pour jouer au Loto, il vous suffit de cocher six numéros : cinq numéros sur une grille de 49 numéros et un numéro Chance sur une grille de dix numéros. Vous remportez le jackpot si vous avez cinq numéros gagnants et le numéro complémentaire. Le prix d'une grille est de 2,20 euros.

Pour jouer, rendez-vous sur le site internet, l'application ou dans un bureau de tabac avant 20h15. Comme d'habitude, les résultats seront connus dans la soirée. Bonne chance à toutes et à tous !