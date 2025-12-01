Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 1er décembre 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Les huit millions d'euros mis en jeu ce lundi soir au tirage Loto ont-ils été remportés ? Les résultats et la répartition des gros gains.

La semaine commençait fort du côté de la Française des jeux. Au tirage du Loto, pas moins de huit millions d'euros étaient mis en jeu ce lundi 1er décembre. Et, bonne ou mauvaise nouvelle, ils ont été remportés ! Un joueur ayant tenté sa chance ce lundi soir est parvenu à parier sur la bonne combinaison gagnante. Une seconde grille, correctement cochée des cinq bons chiffres, mais pas du numéro Chance, a également permis à un petit chanceux d'empocher 164 755,40 euros.

La répartition des gains détaillée sur le site de la Française des jeux précise également que quelque 19 grilles avaient été cochées de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance. Chaque vainqueur peut espérer repartir avec 2 2116,40 euros. Enfin, 227 grilles ont permis à leurs propriétaires de remporter 638,90 euros. À noter qu'il existe encore de nombreux vainqueurs qui ont gagné quelques euros, voire quelques dizaines d'euros. Voici tous les résultats gagnants :

Tirage du lundi 01 décembre 2025 11 - 13 - 14 - 38 - 46 / 1

Joker+ : 6 699 226

Option 2nd tirage : 19 - 26 - 32 - 41 - 49

10 codes gagnants : B 9153 4242 - D 2871 1690 - G 9828 9477 - I 0934 9941 - H 6924 5276 - J 6211 3537 - R 6789 3834 - G 6661 6320 - J 7091 6984 - G 1822 9318

Un énorme jackpot en jeu vendredi soir

Si le gros lot de ce lundi soir était déjà particulièrement intéressant, vendredi dernier, un tirage Euromillions des plus élevés était proposé. Et il y a eu un gagnant ! Qui plus est en France ! Le champion du jour a remporté la coquette somme de 178,6 millions d'euros ! Ce n'est pas la plus grosse cagnotte qui peut être proposée à ce jeu de hasard, mais elle figure parmi les plus importantes. En effet, à l'Euromillions, les joueurs peuvent espérer remporter jusqu'à... 250 millions d'euros !

Le savez-vous ? Vendredi prochain, soit le 5 décembre 2025, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront un nouveau tirage exceptionnel ! Sans qu'il y ait trop de raison, la FDJ annonce sur son site qu'un méga jackpot de 130 millions d'euros sera proposé. Les joueurs peuvent dès à présent acheter et valider leur grille. Il leur en coûtera 2,50 euros, soit le prix d'une cagnotte classique.