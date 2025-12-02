Bretagne. La meilleure galette de France est faite dans les Côtes-d'Armor, voici pourquoi elle a gagné le concours

Le concours national de la meilleure galette de blé noir a livré son verdict : elle vient de Bretagne.

La Bretagne peut être fière : la meilleure galette de blé noir de France vient cette année du département des Côtes-d'Armor. Et si cela peut sembler assez logique, il est assez certains que ce prix va faire des envieux dans le Finistère, dans le Morbihan ou en Ille-et-Vilaine.

Mais tous les Bretons doivent se faire une raison. Comme le rapporte le Courrier républicain, c'est Joëlle Dambo, gérante de la crêperie Les Légendes à Gomené, dans le pays de Loudéac, qui a décroché le premier prix national des crêpiers ainsi que la galette d'or 2025 lors du Concours national de la meilleure galette de blé noir.

Elle a reçu sa récompense samedi 29 novembre, entourée de Christopher, son compagnon et collègue, et des membres de la confrérie Piperia La Galette, qui organise ce concours depuis des années. La cérémonie, marquée par un certain enthousiasme, s'est déroulée sous les sons du bagad de Loudéac, venu ouvrir ce moment très attendu.

Six professionnels composaient le jury. Et chacun a évalué les galettes présentées de manière individuelle, sans concertation, afin de garantir une totale impartialité. Le cumul des points a ensuite désigné le gagnant. Pour départager les participants, plusieurs critères techniques ont été analysés ; voici ce qui a fait la différence et a fait gagner la galette de la crêperie Les Légendes : l'aspect, la régularité, l'épaisseur, l'odeur, la cuisson, le goût.

C'est cet ensemble d'éléments qui reflète le savoir-faire des crêpiers, mais aussi la maîtrise de ce produit emblématique de la culture culinaire bretonne. Pour la confrérie Piperia La Galette, qui œuvre depuis 1998 à valoriser la tradition de la galette de blé noir, cette remise de prix a été l'occasion de célébrer le métier de crêpier et de mettre en avant les artisans qui perpétuent ce savoir-faire. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale, fidèle à l'esprit de ce concours qui rassemble chaque année passionnés, professionnels et défenseurs d'un patrimoine culinaire profondément breton.