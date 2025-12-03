Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 3 décembre 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Après la victoire de lundi, quelqu'un est-il à nouveau parvenu à remporter le tirage Loto ? Retrouvez sans plus attendre tous les résultats du jour.

Le tirage du Loto n'a pas fait de grand vainqueur ce mercredi 3 décembre 2025. Deux millions d'euros étaient mis en jeu. S'il s'agit de la plus petite cagnotte qui peut être mise en jeu à cette loterie, il n'en reste pas moins que ce montant reste conséquent pour la plupart des mortels. Mais la chance n'était pas au rendez-vous et les deux millions d'euros seront donc remis en jeu au prochain tirage Loto prévu samedi, avec un million d'euros de plus.

D'ici là, les joueurs ayant participé au tirage sont tout de même invités à consulter les résultats Loto du jour. Car si personne n'avait parié sur la bonne combinaison, certains sont quand même arrivés à trouver une partie des résultats. Une grille cochée des cinq bons chiffres, mais pas du numéro Chance du jour, permet ainsi à son ou sa propriétaire de repartir avec 160 579,50 euros. De même, 66 grilles permettent à leurs détenteurs d'empocher 593,80 euros chacun. Voici tous les résultats Loto du jour :

Tirage du mercredi 03 décembre 2025 10 - 13 - 18 - 28 - 36 / 8

Joker+ : 4 705 599

Option 2nd tirage : 3 - 8 - 9 - 16 - 26

10 codes gagnants : U 3394 9824 - M 3455 1085 - F 5765 0461 - C 3281 7339 - H 6980 4576 - M 1170 3580 - P 0846 9347 - I 8420 9267 - L 1629 8936 - M 2284 3706

130 millions d'euros en jeu vendredi !

​​​​​​​Au tirage du Loto, pas moins de huit millions d'euros ont été remportés, lundi 1er décembre. Un joueur est parvenu à parier sur la bonne combinaison gagnante, tandis qu'une seconde grille a été marquée des cinq bons chiffres, sans le numéro Chance, permettant à son propriétaire d'empocher 164 755,40 euros. Mardi, la chance n'était en revanche pas au rendez-vous. En effet, il n'y a eu aucun grand vainqueur au tirage Euromillions, même si certains ont remporté 249 653,50 euros, grâce aux cinq bons chiffres et à un numéro étoile. Ils pourront retenter leur chance dès le prochain tirage Euromillions.

Et quel tirage ! Vendredi prochain, soit le 5 décembre 2025, la Française des jeux et ses homologues européens prévoient une cagnotte exceptionnelle ! En effet, la FDJ annonce sur son site qu'un méga jackpot de 130 millions d'euros sera proposé. Les joueurs peuvent dès à présent acheter et valider leur grille d'une valeur de 2,50 euros, soit le prix d'une cagnotte classique. Le tirage aura lieu vers 21h30/22 heures le jour J. En cas d'absence de victoire, le jackpot sera remis en jeu avec quelques millions d'euros de plus les tirages suivants.