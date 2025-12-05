VIDEO
Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 5 décembre 2025 [EN DIRECT]
Euromillions. Pour ce tirage Euromillions, la Française des jeux propose un méga jackpot de 130 millions d'Euros. Découvrez les résultats dans l'article.
L'essentiel
- Le tirage Euromillions de ce vendredi 5 décembre 2025, la Française des jeux est très généreuse propose un méga jackpot inédit de 130 millions d'Euros à gagner. Les joueurs peuvent valider leur grille jusqu'à 20 h 15 le jour J, et ce, au même prix qu'une grille classique, soit 2,50 Euros.
- Lors du tirage Euromillions de la semaine dernière, c'est un Français qui avait raflé la mise en pariant sur le bon résultat gagnant. Résultat : il a remporté la somme 178,6 millions d'Euros grâce à la combinaison 5 - 29 - 33 - 39 - 42 et les numéros étoile 3 et 9. Alors pourquoi pas vous ?
- Les résultats Euromillions auront lieu aux alentours de 21 h 30, ce vendredi 5 décembre. Sans vainqueur, le gain sera remis en jeu avec quelques millions d'Euros de plus les tirages suivants jusqu'à trouver preneur... espérons-le, en France une fois encore !
En direct