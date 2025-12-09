Var. Un fauve sauvage filmé pour la première fois en France, les chasseurs l'appellent "Sirius Black"

C'est une première en France. Une découverte extrêmement rare a été faite dans les forêts de la Sainte-Baume, dans le Var.

La France est-elle un nouveau territoire de fauves ? Dans le Var, un grand félin a été aperçu et photographié pour la première fois et les passionnés de vie sauvage vont sûrement être épatés. En 2021, la caméra de Jean-Noël Philibert avait capturé la reproduction d'une louve noire, avec un loup gris, rapporte France Bleu : "C'est la première fois qu'on arrivait à filmer des louveteaux noirs en France", raconte le co-auteur de l'étude menée par la Fédération départementale des chasseurs du Var. En effet, le couple de loups a donné naissance à six petits louveteaux, dont quatre petits noirs, formant une véritable meute de loups noirs sauvages baptisée "Sirius Black".

"La femelle alpha était noire, ce pelage reste exceptionnel", explique le technicien cynégétique. Une caractéristique qui reste extrêmement rare en Europe : sur 700 loups échantillonnés en Europe de l'Est, un seul animal noir avait été recensé. Ce pelage est plus répandu en Italie, dans la chaîne de montagnes des Apennins mais aussi en Amérique du Nord, notamment au Canada.

En octobre 2021, Jean-Noël Philibert devient co-auteur d'une étude afin d'en savoir plus sur le patrimoine génétique de la meute présente dans le Var. Ainsi, 20 échantillons ont été analysés par le laboratoire Antagène, le même avec lequel travaille l'Office Français de la Biodiversité (OFB). Jean-Noël Philibert dit avoir mis au courant l'institution de sa découverte. Contacté par France Bleu, l'OFB n'a pas confirmé. L'étude a été publiée sur le site d'une revue scientifique internationale Zoodiversity.

"Il fallait aller très vite", détaille le chasseur, "nous avons ramassé les crottes fraiches très rapidement, car le loup est une espèce qui se disperse sur un territoire vaste". L'animal est une espèce compliquée à suivre. L'étude vise à comprendre si cette famille de loups noirs était des "hybrides", c'est-à-dire, un croisement entre un loup et un chien, ce qui n'est pas le cas. Un spécialiste du loup en France, contacté par ICI Provence, confirme que l'apparition d'une famille de loups noirs dans notre pays est "bien une première".

Croiser un loup noir n'est pas "impossible", selon Jean-Noël Philibert mais il n'y a que "0,0001 % de chance de les croiser", explique-t-il. "Déjà de croiser un loup, c'est compliqué. Alors de croiser un loup noir, c'est encore plus difficile", affirme l'auteur de l'étude. Selon lui, la meute de loups noirs n'est déjà probablement plus dans le Var.