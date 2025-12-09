Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 9 décembre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Tirage Euromillions incroyable ce mardi soir. 143 millions d'euros sont mis en jeu. Trouverez-vous les résultats gagnants ?

La semaine commence fort au tirage de l'Euromillions ! La Française des jeux et ses consœurs européennes proposent pas moins de 143 millions d'euros à celui ou celle qui parviendra à trouver le résultat gagnant du soir. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Si le jackpot est incroyablement élevé, ce n'est pas le cas du coût de la grille qui reste, lui, tout à fait normal. Pas de surcoût en vue, ce gros lot est simplement le fruit d'un méga tirage avec une cagnotte de 130 millions d'euros mise en jeu vendredi dernier et qui n'a pas été remportée.

Pour participer au tirage Euromillions, rien de plus simple. Il suffit de se rendre dans un point de vente agréé FDJ, souvent un bureau de tabac, ou simplement sur le site internet de la Française des jeux ou son application. Là, il s'agit de cocher une grille d'au moins cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 possibles. Le plus dur est de choisir quels seront les chiffres qui semblent avoir le plus de chance d'être tirés au sort. Quoi qu'il en soit, les résultats du tirage Euromillions seront disponibles sur cette page vers 21h30/22 heures :

Comment trouver les résultats Euromillions ?

Il n'existe malheureusement pas de solution miracle. Le plus simple est encore de faire confiance à sa chance, à son karma du moment, à son destin. Mais pour ceux qui voudraient forcer le destin, il peut être tentant de regarder sur le site de la FDJ les chiffres les plus et les moins sortis ces derniers temps à l'Euromillions et de s'en inspirer pour construire sa combinaison. Mais là encore, rien de bien certain. D'autres préféreront dans ces circonstances tenter le tout pour le tout en pariant sur un flash, à savoir une combinaison composée par un ordinateur, complètement au hasard. Après tout, si c'est votre jour, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas !

Autre option : jouer davantage de numéros sur une même grille. Si tous ne peuvent pas être cochés, il est possible de sélectionner plus que les cinq chiffres compris entre 1 et 50 et les deux numéros étoile. Ainsi, un joueur peut cocher les 12 étoiles et jusqu'à six chiffres à côté. Mais sa cagnotte ne lui sera pas facturée 2,50 euros, mais... 990 euros ! En cochant 10 chiffres parmi les 50 et deux étoiles, la grille est facturée 630 euros. Reste à savoir si le jeu en vaut la chandelle !